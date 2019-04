Neun Stunden auf 36 Bahnen gespielt

Der 1. Boule-Spieltag der Rhein-Neckar-Liga im Pétanque in Nordbaden fand am Samstag in Külsheim statt.

Külsheim. Die jeweils zwölf Teams der Oberliga und der Bezirksliga gaben sich ein sportliches Stelldichein am Sportzentrum in Külsheim. Ausrichter des sportlichen Großereignisses in der Brunnenstadt war der Boule-Club Külsheim, von dem selbst zwei Mannschaften in der Bezirksliga antraten.

Gleich 36 Bahnen waren vorbereitet, darunter die sechs ständig bespielbaren und deren 30, welche vom einheimischen Verein extra für diesen Spieltag geschaffen wurden. Es wurden jeweils zwei komplette Spieltage der Oberliga und der Bezirksliga absolviert. Als spannend erwies sich auch, wie die Spieler und Mannschaften die lange Spielpause bewältigt haben.

Alle vor Ort in Külsheim sind begeistert dabei beim Spiel mit den Eisenkugeln und der hölzernen Ziel-kugel. In einer Begegnung zweier Mannschaften mit jeweils sechs Teammitgliedern wird zweimal „drei gegen drei“ („Triplette“) sowie dreimal „zwei gegen zwei“ („Doublette“) gespielt. Pro Kugel, die nach einem Durchgang zwischen der Zielkugel und der best gelegenen gegnerischen Kugel liegt, gibt es ei-nen Punkt. Ein Spiel endet, wenn ein Team 13 Punkte erzielt hat. Sieger ist die Mannschaft, welche die Mehrzahl der Spiele gewonnen hat, Ergebnisse können also 3:2, 4:1 oder gar 5:0 lauten.

Die Teams kamen zumeist aus dem Großraum Mannheim/Heidelberg. Zwei Mannschaften waren be-reits am Tag zuvor angereist, spielten gleich noch einige Runden auf den Bahnen. Auch beim Spieltag in Külsheim ging manch klarer Vorsprung flöten, beträchtliche Rückstände konnten in Siege gewandelt werden.

Viele der Boulespieler kennen sich aus zurückliegenden Spieltagen. Man begegnet sich sehr kollegial, im sportlichen Wettstreit mit großem Engagement. Technisches Vermögen erwies sich als genauso wichtig wie strategisches Verständnis, gefragt waren individuelles Geschick, besonders jedoch mannschaftsdienliches Auftreten. Die Aspekte Konzentration und Kondition bestimmen stark mit, wenn, wie in Külsheim, ein Gesamt-Spielbetrieb von neun Stunden erreicht wird. Der Kopf indes gilt beim Wettkampf als wichtigster Körperteil.

Klaus-Peter von den Boule-Freunden Malsch erzählt, eine Mannschaftskollegin habe bereits im Malscher Bundesliga-Team gespielt, welches 2018 Meister der Bundesligasaison wurde. Walter spielt in der Laudenbacher Oberligamannschaft. Er sagt, er sei schon öfters zum Boule-Spielen nach Külsheim gekommen („schöne Umgebung, schönes Gelände“), über die Jahre hinweg würden persönliche Kontakte aufgebaut und gepflegt. Walter befand, hier sei der gleiche Boden wie bei seinem Training zu-hause.

Christin vom TV Brühl (erwachsen, noch in jungen Jahren befindlich) hatte im Alter von acht Jahren schon mit Boule begonnen. Sie sieht neben den guten Spielmöglichkeiten auch die sportliche Seite, „wir wollen bei zwei Spielen zwei Mal gewinnen“. Der Platz sei ein guter Platz, weil mit weichem Boden. Dieser sei Carreau-freundlich, es gebe eine höhere Trefferquote beim Schießen, „man bleibt auf den Punkt dabei“.

Heiko („Allstars Rhein-Neckar“) ist zum ersten Mal in Külsheim, „Ambiente und Gelände sind gut“, es gebe gute Möglichkeiten für sein Oberligateam, Sport zu betreiben. Die Leute im Team kennen sich schon seit zwei Jahrzehnten, sagt er, manche waren bereits in unterschiedlichen Wettbewerben Deut-scher Meister. Das sportliche Ziel laute eindeutig „Aufstieg“, lässt Heiko wissen.

Vor Ort war auch Andreas Kempf, Vize-Präsident Sport im „Boule, Boccia und Pétanque Verband Ba-den-Württemberg“. Er war nicht als Funktionär gekommen, sondern als aktiver Spieler, der er schon seit elf Jahren ist. Kempf freut sich, dass sein Sport in ganz Baden-Württemberg Zulauf hat. Am Samstag seien 285 Mannschaften mit etwa 3500 Wettkämpfern am gleichen Tag in den Spielbetrieb gestartet.

Der sportliche Fazit der Teams aus der Brunnenstadt sieht so aus: BC Külsheim I – BC Külsheim II 3:2; BC Külsheim I – Heidelberger BS IV 2:3; BC Külsheim II – BF Malsch V 0:5.

Oliver Köppel, Vorsitzender des BC Külsheim, zog seine allgemeine Bilanz so: „Die Gäste waren mit dem Wetter und mit der Organisation des Ausrichters wieder mal sehr zufrieden, ich bin rundum hoch zufrieden.“ hpw

