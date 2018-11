Nikolaus kommt zu Besuch

Külsheim.Der romantische Weihnachtsmarkt findet nun zum 29. Mal in Külsheim statt. Die kleine Budenstadt rund um den Dreischalenbrunnen und die Katharinenkapelle lädt vom 7. bis 9. Dezember und vom 14. bis 16. Dezember zum Besuch ein.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, trifft man sich am Sonntag, 2. Dezember, nach dem Gottesdienst gegen 11 Uhr zum Entzünden der ersten Kerze am „größten echten Adventskranz im Main-Tauber-Kreis“ am Rathausbrunnen.

Der Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr durch Bürgermeister Thomas Schreglmann offiziell eröffnet. Die Standbetreiber freuen sich jeweils freitags und samstags von 18 bis 21 Uhr sowie sonntags von 15 bis 20 Uhr auf zahlreiche Besucher. Dabei bieten sie verschiedene Leckereien, Getränke und Deko-Artikel an.

Während des Weihnachtsmarkts sorgen die Pater-Alois-Grimm-Schule, die Kindergärten, Musik- und Gesangsvereine sowie weitere Gruppen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu zählt auch die 16. Krippenausstellung in der Katharinenkapelle. Höhepunkt für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher ist sicherlich der Besuch des Nikolauses. Dieser wird am Sonntag, 9. Dezember, ab 16 Uhr die Kinder mit Nüssen, Mandarinen und Süßigkeiten beschenken. Allen, die ein Gedicht oder Lied vortragen, verspricht er eine kleine Überraschung.

Die Modelleisenbahn-AG der Pater-Alois-Grimm-Schule und die „Modellbahn Freunde Walldürn“ sorgen dafür, dass im Alten Rathauses Modellbahnen und Modelllandschaften bewundert werden können. Wer will, kann aktiv mitmachen, mitbauen und mitspielen.

Die Verantwortlichen des Bürgertreffs laden zum Weihnachtsbasteln, Geschichten hören und Spielen ein. Der Treff ist während des Weihnachtsmarkts samstags und am Sonntag, 9. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Dezember, von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten werden auch im Strickkaffee hergestellten Handarbeiten und Sterne verkauft. Der Erlös geht nach Angaben der Verantwortlichen an das Bürgernetzwerk.

