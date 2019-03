Norbert Richter trifft am besten

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Sportschützenvereins Steinbach standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Steinbach. Für 60 Jahre Mitgliedschaft im SSV Steinbach erhielten Karl Ballweg, Manfred Ballweg, Kurt Grein und Otto Kettner vom Vorsitzenden Elmar grein die Ehrennadel des BSV überreicht. Die Ehrennadel für 40 Jahre Treue zum SSV Steinbach bekamen Rita Ballweg, Wilfried Bundschuh, Jürgen Goldschmitt, Beate Grein, Stefan Grein, Edith Krammer-Grein und Erika Stemmer.

Rückblick

In seinem Bericht blickte der Vorsitzende Elmar Grein auf die Aktivitäten des Vereins zurück. Unter anderem erinnerte er an das Sommerfest am Schützenhaus.

Sportleiter Hans-Peter Stiegelbauer berichtete von den Rundenkämpfen sowie von verschiedenen Meisterschaften. Vor allem Norbert Richter belegte in der Disziplin Luftpistole einige vordere Plätze. Als amtierender Landesmeister gelang es ihm, bei der Deutschen Meisterschaft einen Platz im Mittelfeld zu belegen.

Auch Kassierer Hartwig Busch zog eine positive Bilanz. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Rainer Oßwald beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019