Ortsanierung im Fokus

Hundheim.Von einer Wahlkampfveranstaltung von Thomas Schreglmann, der sich um das Amt des Külsheimer Bürgermeisters bewirbt, ging uns der folgende Bericht zu: Zum Auftakt des Wahlkampfs kamen rund 25 Bürger zum Ortsrundgang durch Hundheim mit anschließendem Bürgergespräch.

Zu Beginn wurde die laufende Baumaßnahme am Dorfplatz hinter der Kirche besichtigt. Hier lobte Schreglmann die Dorfgemeinschaft, die mit viel Eigenleistung den ehemaligen Kindergarten zum Ortsmittelpunkt umbaue. Die Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro seien bereits erledigt.

Weiter begutachtete man die kritische Verkehrssituation im Bereich der Kirche. Der Schwerlastverkehr hat in der Ortsdurchfahrt weiter zugenommen. Die Stadt hat 2018 ein eigenes Geschwindigkeitspanel angeschafft, was derzeit sämtliche Fahrzeuge von Steinbach kommend registriert. Geplant ist, dieses immer mal wieder zu versetzen und die gefahrenen Geschwindigkeiten aus Richtung Wertheim verstärkt zu kontrollieren. Bürger regten an, von der Polizei mehr Kontrollen vornehmen zu lassen oder generell „Tempo 30“ zu beantragen.

Ein Schwerpunkt des Ortsrundgangs bildete die Dorfsanierung. Dank der finanziellen Unterstützung von Land und Stadt seien bereits rund 15 Gebäudeabbrüche und Neuordnungen erfolgt.

Zudem sind mehrere Neubauten im Ortskern entstanden. Dies soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Die Stadt hat die Erhöhung der Fördermittel beantragt. Einzelnen Bewohnern gehen die Gebäudeabbrüche aber nicht schnell genug. So wurde an den Bürgermeister appelliert, die von der Stadt erworbenen und nicht mehr sanierungsfähigen Häuser und Scheunen in der Dörlesberger Straße, Wertheimer Straße und der Schmiedsgasse zeitnah abzubrechen. Thomas Schreglmann plädierte für den Erhalt einzelner, ortsbildprägender Gebäude wie dem Haus „Jäger“.

Das Ende des Ortsrundgangs bildete ein Besuch der neu gestalteten Räume im Kindergarten. Hier wurde eine Krippengruppe mit Schlafmöglichkeiten eingerichtet. Zudem gibt es eine neue Küche und warmes Mittagessen für die Jüngsten.

Beim Bürgergespräch wurden Themen erörtert wie die schwankende Internetgeschwindigkeit, kaputte Randsteine in der Ortsdurchfahrt oder die notwendige Sanierung des Wasserhochbehälters Richtung Tiefental. Die ältesten Abschnitte der Wasserleitung stammen von 1963. In jüngster Zeit kam es vereinzelt zu Wasserrohrbrüchen.

