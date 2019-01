Packende Wettbewerbe mit taktischen Finessen

Külsheim.Die Tischtennis-Stadtmeisterschaften sind in Külsheim eine traditionelle Veranstaltung, bei dem der erste von zwei Tagen spannendem Sport im Zeichen der Nachwuchsakteure steht. So trafen sich am Samstag sieben Stunden lang engagierte Spieler in der Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule.

Neue Stadtmeister sind Linas Geier („nicht aktiv“ spielende B-Schüler), Johanna Düll (B-Schülerinnen), Jannis Würzberger (B-Schüler und Jungen) und Jakob Düll (A-Schüler). Erfreulicherweise wirkten von allen im Stadtgebiet Tischtennis-Mannschaftssport betreibenden Vereinen Teilnehmer mit.

Gespielt wurde entweder im doppelten K.o.-System oder in Gruppen. Die Konkurrenzen zeigten viele bemerkenswert packende und mit reichlich taktischen Finessen gespickte Begegnungen.

Bei den B-Schülern dominierten Jakob Düll und Jannis Würzberger, die im Laufe des Wettbewerbs gleich dreimal aufeinander trafen, ehe Jannis das alles entscheidende Match mit 3:2 Sätzen gewann.

Bei den A-Schülern spielte sich Louis Mildenberger stark in den Vordergrund. Durch eine frühe Niederlage musste er den langen Weg über die so genannte „Trostrunde“ gehen, ehe ihn abschließend Jakob Düll mit 11:9 im Entscheidungssatz stoppten und seinerseits den Titel des Stadtmeisters sicherte.

Ausgeglichene Konkurrenz

Die Konkurrenz der Jungen war sehr ausgeglichen. Bei ähnlichen Spielstärken prägten enge Spiele den Verlauf und vor der letzten Runde konnten noch mehrere Jungs Stadtmeister werden. Den Titel sicherte sich schließlich Jannis Würzberger bei Spielgleichheit aufgrund der besseren Satzdifferenz gegenüber Jakob Düll.

Die Ergebnisse im Einzelnen: B-Schülerinnen: 1. Johanna Düll, 2. Hannah Mildenberger „nicht aktiv“ spielende B-Schüler: 1. Linas Geier - 2. Lennart Heußlein.

B-Schüler: 1. Jannis Würzberger, 2. Jakob Düll, 3. Louis Mildenberger , 4. Louis Farrenkopf . A-Schüler: 1. Jakob Düll, 2. Louis Mildenberger, 3. Louis Farrenkopf, 4. Jannis Würzberger.

Jungen: 1. Jannis Würzberger, 2. Jakob Düll, 3. Kai Zeitler (alle FC Külsheim), 4. Noel Hermann (FC Hundheim/Steinbach. hpw

