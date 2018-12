Päckchen gehen auf die Reise

Main-Tauber-Kreis.Weihnachten steht vor der Tür und damit geht auch die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter in den Endspurt. „Viele Schulklassen, Kindergärten, Firmen, Vereine und Privatpersonen in der Region haben bereits Päckchen gespendet“, freut sich Stefan Dosch, Kreisvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe im Main-Tauber-Kreis. Wer sich noch mit einem Hilfspaket beteiligen möchte, kann dieses bis Montag, 17. Dezember, in der Dienststelle in Wertheim abgeben.

„Wenn bei uns in der Dienststelle besonders viele Päckchen zusammenkommen, werden diese direkt von Jörg Behnke, einem langjährigen Weihnachtstrucker, abgeholt“, erklärt Stefan Dosch. Zum Beispiel sammelten die Kindergartenkinder in Sachsenhausen, Grünenwört und Hofgarten eifrig Pakete sowie zahlreiche Einzelspenden. Sie werden von Mitarbeitern der Johanniter in den Einrichtungen abgeholt und an die Weihnachtstrucker übergeben.

Positive Resonanz

„Bei Gelegenheiten wie diesen bekommen wir immer wieder positive Rückmeldungen seitens der Kindergärten“, so Dosch. „Die Leute schätzen es sehr, dass sie wissen, wo die gespendeten Pakete hinkommen und dass alle auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Schließlich bringen wir Johanniter diese selbst in die Zielregionen und verteilen sie dort zum Teil persönlich. Unsere langjährigen, zuverlässigen Partnerorganisationen in den Zielregionen sind bestens vertraut mit den örtlichen Gegebenheiten und der Bevölkerung. Sie achten sehr genau darauf, dass wirklich diejenigen die Hilfe bekommen, die sie benötigen.“

Hilfe für Familien

Die Pakete werden vom 26. Dezember bis Neujahr in mehreren LKW-Konvois von ehrenamtlichen Fahrern und zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Johannitern in die Zielländer Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nord- und Zentral-Rumänien, die Ukraine und Bulgarien gebracht. Dort werden sie in Schulen, Kinder- Senioren- und Behinderteneinrichtungen direkt an sozial schwache und kinderreiche Familien, Waisen, Kindergarten- und Schulkinder, Senioren, Menschen mit Behinderung, Besucher von Armenküchen oder Bewohner einiger Roma-Siedlungen verteilt.

„Damit die LKWs am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Pakete erhalten, ist es wichtig, sich beim Packen genau an folgende – aktualisierte – Liste zu halten. Wir haben die Zusammenstellung nach den Bedürfnissen vor Ort etwas geändert. Das heißt konkret weniger Zucker, mehr Speiseöl“, bittet Jörg Behnke.

Die Packliste: Ein Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), zwei Kilogramm Zucker,drei Kilo Mehl,ein Kilo Reis, ein Kilo Nudeln,zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Duschgels, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Wer möchte, kann gerne einen Weihnachtsgruß an die Empfänger beilegen.

„Um die lange Fahrt unversehrt zu überstehen, sollten die Artikel in einen möglichst stabilen Karton von geeigneter Größe gepackt werden“, so Behnke. „Dieser darf gerne hübsch bemalt oder in Geschenkpapier eingeschlagen werden, dann ist die Freude noch ein bisschen größer.“ Wer einen geeigneten Karton benötigt, kann ihn in der Dienststelle der Johanniter in der Frankensteiner Straße 4a in Wertheim-Hofgarten erhalten, heißt es von Seiten der Organisation.

Diejenigen, denen es nicht möglich ist, ihre Spenden bei einer der Sammelstellen abzugeben, werden von den Verantwortlichen gebeten, sich an Jörg Behnke unter Telefon 0172/6606041 zu wenden. Auch in diesem Jahr wird er in der Woche vom 17. bis 22. Dezember die letzten Pakete einsammeln, bevor die Lastwagen für die Fahrt nach Osteuropa beladen werden.

Nicht nur mit Päckchen, auch mit Spenden kann man den Weihnachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport der Pakete sowie die Koordination des Projektes unterstützen – über die Internetseite der Aktion, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker.

