Polizei schätzt Schaden auf 250000 Euro

Nachdem der Dachstuhl eines Hauses in Uissigheim am Samstag kurz vor Mitternacht in Brand geraten war, griffen die Flammen auf das ganze Gebäude über und zerstörten es total. Von der Polizei wurde der Sachschaden auf rund 250 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

© Barowski