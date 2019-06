Polizei sucht Fahrrad-Besitzer

Hundheim/Nassig.Über eine größere Gruppe auffälliger junger Männer auf Fahrrädern wurde am Sonntagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr die Polizei informiert. Die Personen waren von Nassig in Richtung Vockenrot unterwegs. Bei der Kontrolle versuchten sie zu flüchten, was die Polizeistreife verhinderte. Bei der Überprüfung gaben die Radfahrer an, allesamt an einer Grillhütte in Hundheim auf einer Privatfeier gewesen und zunächst heimwärts gelaufen zu sein. Angeblich wurden alle Fahrräder auf dem Heimweg Richtung Wertheim an unterschiedlichen Stellen im Gebüsch am Wegesrand gefunden. Offensichtlich gehörte keines der mitgeführten Räder einem der Gruppe. Die Räder wurden sichergestellt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Jugendlichen am frühen Sonntagmorgen beobachtet haben oder denen in diesem Zeitraum in Nassig oder Hundheim ein Fahrrad gestohlen wurde. Hinweise an den Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345/241. pol

