Praxisunterricht in freier Natur

Uissigheim.Die Kinder der Grundschule Uissigheim verbrachten einen interessanten Tag in der heimischen Natur.

Am Morgen wurden die Schüler mit ihren Lehrerinnen von Jäger Metz und seinem Jagdhund in der Schule abgeholt. Bereits während der Wanderung zur Waldhütte wurde den Jungen und Mädchen viel Wissenswertes über heimische Getreide- und Baumarten vermittelt. Am Ziel der Wanderung warteten bereits drei weitere Waidmänner auf die Kinder. In vier Gruppen aufgeteilt, wurde ihnen die heimische Natur nähergebracht.

So zeigte einer der Jäger mit Hilfe der rollenden „Waldschule“ des Kreisjagdverbands Tauberbischofsheim viele Präparate und erklärten die einzelnen Tierarten. An einer weiteren Station wurden die Schüler über die Situation von wieder heimisch werdenden Wildtieren wie Biber und Wolf informiert. Hierbei stand vor allem ein Biberpräparat im Mittelpunkt, bei dem sich die Kinder das Wildtier einmal aus der Nähe anschauten.

Ein weiterer Waidmann vermittelte den Jungen und Mädchen Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren wie Reh und Wildschwein und mögliche Gefahren, die von ihnen ausgehen können.

An der letzten Station wurde den Kindern die Zusammenarbeit von Jäger und Jagdhund erklärt und auch vorgeführt. So bestaunten die Schüler, wie der Jagdhund Fährten erschnüffelt und Wildtiere aufspüren kann. Am Ende wurden die Grundschüler wieder zurück zur Schule begleitet.

Die Kids waren von den vielen Informationen aus erster Hand und ihren eigenen Erlebnissen mit den Jägern außerordentlich beeindruckt. So endete für die Kinder ein spannender und unvergesslicher Unterrichtstag.

