Programm bietet Abwechslung

Anzeige

Uissigheim.Neue Wege beschreitet der Obst-, Garten- und Kulturverein Uissigheim beim Dorffest, das von Samstag bis Montag, 11. bis 13. August, gefeiert wird. Erstmals wird kein Eintritt erhoben. Die „Lieblers“ sorgen am Samstagabend für Stimmung im Festzelt. Vor diesem richtet der örtliche Hammelclub den Hammeltanz aus. Der Sonntag startet mit dem Frühschoppen im Zelt. Gleichzeitig werden dort die Planungen zum Bau der Schutzhütte und des Aussichtsturms auf dem Stahlberg auf Schautafeln präsentiert. Es besteht Gelegenheit zum Mittagessen und Kaffeetrinken. Alternativ kann ein Spaziergang auf dem sechseinhalb Kilometer langen Wanderweg „1250 Jahre Uissigheim“ unternommen werden. Programmhöhepunkt des Nachmittags ist gegen 16 Uhr der Büttenlauf. Dazu können sich Damen- und Herrenmannschaften anmelden. Im Anschluss spielt der Musikverein Uissigheim bis in die Abendstunden zur Unterhaltung auf. Abgeschlossen wird das Fest mit dem Kesselfleischessen am Montagnachmittag.