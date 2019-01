Radlader brannte

Külsheim.Ein Radlader hat am Donnerstagvormittag in Külsheim gebrannt. Gegen 10 Uhr war der 27-jährige Fahrer mit der Maschine im Gewann„Zollstock“ in Richtung des Truppenübungsplatzes unterwegs. Plötzlich nahm er leichten Rauch aus dem Heck des Radladers wahr. Als der Mann die Motorhaube öffnete, waren erste Flammen zu erkennen.

Feuerlöscher reichte nicht

Mit einem Feuerlöscher bekam der 27-Jährige den Brand nicht unter Kontrolle. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Vorsorglich kam auch ein Rettungswagen an den Ort des Geschehens, der allerdings nicht benötigt wurde.

Der Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10 000 Euro geschätzt.

Umweltschutzamt verständigt

Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Da der Verdacht besteht, dass bei dem Brand Diesel und Öl in das Erdreich eingedrungen sein könnten, wurde das Umweltschutzamt verständigt, das weitere Maßnahmen traf. pol

