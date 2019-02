Räder, Sägen und Motor gestohlen

Külsheim.Diebe waren dieser Woche in Külsheim gleich mehrfach unterwegs. In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus einer Garage in der Straße Königsgrund. Der Wert der beiden Mountainbikes liegt bei etwa 1500 Euro.

Am Dienstag stahlen Diebe aus einer Scheune in der Straße „Am Kattenberg“ zwei Motorsägen und einen Bootsmotor. Der Wert der Beute wurde auf rund 3400 Euro geschätzt. Da beide Tatorte in Straßen liegen, auf denen kein Durchgangsverkehr unterwegs ist, schließt die Polizei nicht aus, dass jemand die Diebe eventuell gesehen hat, aber deren Tun zunächst nicht mit einer Straftat in Verbindung brachte. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.02.2019