Ralf Baar im Amt bestätigt

Külsheim.Der FC Külsheim führte zum Freitag seine Mitgliederversammlung ins Sportheim durch. 52 Gäste hörten erfreuliche Berichte aus allen Bereichen. Bei den Wahlen wurde Ralf Baar als einer der Vorsitzenden Verwaltung bestätigt.

Zum Gedenken an verstorbene Mitglieder erhoben sich alle von den Plätzen. Schriftführerin Evelyn Kaufmann verlas danach das Kurzprotokoll der letztjährigen Versammlung.

Ralf Baar ging in seinem Geschäftsbericht des Vorstands auf besondere Punkte ein. Er nannte einen Erste-Hilfe-Kurs für Vorstandsmitglieder und Trainer, den neu gestalteten Hindernis-Fun-Lauf „Puls 300“, die Vorarbeiten für die Dachsanierung am Sportheim und den Aufstieg der Herren der ersten Tisch-tennis-Mannschaft in die Verbandsklasse. Der FC Külsheim habe bei der SWR1-Disco mit der Stadt als Veranstalter mitgeholfen.

Der Co-Vorsitzende Verwaltung ging auf das gewonnene Relegationsspiel der „Ersten“ ebenso ein wie auf die 50-jährige Partnerschaft FC Külsheim – Sepa Moret mit dem Empfang in der Festhalle als Höhepunkt. Beim 12-Stunden-Mountainbike-Rennen und beim Trail-Run seien alle Hände gefragt gewesen, ein tolles Event zu bieten. Großen Markt mit dem „FC-Cafe“ bei der „Weberei Pahl“, Weihnachtsmarkt „mit unserer Hütte“ und traditionelle Jahresabschlussfeier waren andere den gesamten Verein betreffende Ereignisse, auf die Baar Bezug nahm.

Der Geschäftsbericht eröffnete auch den Blick auf aktuelle sportliche Entwicklungen in diversen Bereichen, auf die anstehenden Großereignisse „Burgkurzweyl“ und „12-Stunden-Rennen“, bei denen wieder viele fleißige Helfer benötigt würden, sowie die Bewirtung des Sportheims während des Spielbetriebes. Abschließend dankte Baar allen Helfern im Jahresverlauf wie auch den Vorstandskollegen für die kooperative Zusammenarbeit.

734 Mitglieder

Die Schriftführerin benannte einen Mitgliederstand von 734 Ende 2018. Darunter seien 205 Kinder und Jugendliche sowie 529 Erwachsene, die in den verschiedenen Abteilungen ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellten oder als passive Mitglieder den Verein unterstützten. 2018 seien bei elf Vorstandssitzungen verschiedene Entscheidungen in Bezug auf das Vereinsleben getroffen worden.

Dieter Duda sagte als Vorsitzender Finanzen zu Beginn seines Kassenberichtes über Einnahmen und Ausgaben, „wir haben wieder ein gutes Jahr hinter uns“.

Josef Hochstatter, er hatte mit Bertram Grein die Kasse geprüft, befand „eine saubere Buchführung, alles perfekt geführt“.

Es folgten die Berichte aus den Abteilungen (gesonderter Artikel). Die von Ehrenmitglied Helmut Bundschuh beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Ralf Dorbath (Co-Vorsitzender Verwaltung) erläuterte die nötigen Änderungen zur angedachten Satzungsanpassung und unterstrich, diese seien rein formeller Art.

Die Wahlen unter der Leitung von Stefan Platz (Co-Vorsitzender Verwaltung) brachten jeweils einstimmige Voten. Ralf Baar bleibt Vorsitzenden Verwaltung Ziffer 2, Evelyn Kaufmann Schriftführerin, Sven Schweder Beisitzer.

Für den scheidenden Beisitzer Sascha Henn wurde kein Nachfolger gefunden werden. Die Versammlung bestätigte die Abteilungsleiter ebenso einhellig wie die Kassenprüfer Bertram Grein und Josef Hochstatter.

Beim Punkt Verschiedenes warb Dorbath detailliert um Mitarbeit bei dem „Wahnsinnsfest Burgkurzweyl“, zudem erläuterte er die Aufgabenverteilung innerhalb der drei Co-Vorsitzenden Verwaltung.

Ehrenvorsitzender Bauch verwies auf die Ehrung, die kürzlich Elmar Lurz zuteilwurde, dem langjährigen Leiter der Abteilung Behinderten- und Rehasport des FC Külsheim. Dieser habe für Verdienste im Kreisverband Lebenshilfe die Ehrennadel in Silber erhalten.

Bauch warb um Teilnahme beim Austausch mit Moret. Platz erläuterte zum Vereinsbrief, dieser enthalte im Gegensatz zu anderen Mittel der Kommunikation die persönliche Ansprache. Mit weiteren Dankesworten beschloss Baar die Mitgliederversammlung.

