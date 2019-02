Ramona Schukraft in der Landesschau

Wertheim/Külsheim.Die Külsheimerin Ramona Schukraft ist am heutigen Donnerstag zu Gast im Studio von „Landesschau Baden-Württemberg“. Als schwäbelnde Altenpflegerin „Sybille Bullatschek aus Pfleidelsheim“ ist sie derzeit mit ihrem Programm „Ich darf das, ich bin Pflägekraft“ auf Tour.

Mit den Themen rund um den „Besuchernotstand“ oder akuten Zeitmangel der Pflegekräfte schafft sie es in ihrer Rolle als „die Bullatschek“, ihr Publikum zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Warum sie sich als Kabarettistin das sensible Thema „Pflege“ ausgesucht hat, verrät die in Külsheim aufgewachsene Kabarettistin heute im Studio.

Die Sendung „Landesschau Baden-Württemberg“ läuft von Montag bis Freitag, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg

