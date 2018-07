Rasant durch den Parcours

Anzeige

Külsheim.Die Vorphase zum 15. Külsheimer 12-Stunden-MTB-Rennen brachte am Freitagnachmittag bei den vier unterschiedlichen „Kids- & Junior-Races“ im Gewerbepark II 77 Teilnehmer an den Start. Die Kinder und Jugendlichen brachten viel Begeisterung und Können mit, dazu schmucke Räder und den obligatorischen Helm. Ausrichter waren der FC Külsheim und der Förderverein 2003 des FC Külsheim.

Pater Joachim Rzesnitzek sagte bei der Segnung der Kinder, Jugendlichen und Fahrräder, diese mögen gesund und glücklich ihr Ziel erreichen und wünschte „Viel Spaß und viel Freude“. Davon war reichlich vorhanden, wenn auch manche vor dem Start doch etwas aufgeregt schienen, die Eltern und Großeltern inbegriffen.

Die Teilnehmer gingen beim Mini-Race (U7, etwa ein Kilometer), Maxi-Race (U10, zirka vier Kilometer), Junior Race (U13, etwa sechs Kilometer) und beim Teen Race (U16, zirka zehn Kilometer) an den Start. Geschick und Beherrschung des Zweirades, Rücksichtnahme, sportlicher Ehrgeiz und Anfeuern am Streckenrand verwoben sich zu einer prächtigen Atmosphäre. Wer in einer engen Kurve doch mal strauchelte, rappelte sich flugs wieder auf und setzte sein Rennen fort.