Risiko kann gesenkt werden

Külsheim.Auf sehr großes Interesse stieß der Vortrag „Kann ich Alzheimer verhindern?“ am Dienstag im Alten Rathaus in Külsheim. Dr. Thomas Polak von der Uniklinik Würzburg ging auf viele Aspekte des Krankheitsbilds Alzheimer-Demenz ein und stellte auch vor, was Risikofaktoren verkleinern könne. Veranstalter war die Stadt Külsheim im Rahmen der Wintervortragsreihe. Verwaltungsmitarbeiterin Roswitha Bausback meinte, das Thema sei präsent bei vielen. Denn jeder könne betroffen sein.

Polak gab eine grobe Übersicht auf die häufigen Erkrankungen beim „Älterwerden“. Zu diesen gehöre die Alzheimer-Demenz. Durch eine zunehmende Lebenserwartung komme diese immer häufiger vor. Der Fachmann erklärte, Demenz sei der Oberbegriff, Alzheimer die häufigste dieser Erkrankungen. Viele Menschen in der höchsten Pflegestufe seien von Alzheimer betroffen. Es gebe die Prognose, dass sich deren Zahl bis 2050 auf 115 Millionen weltweit verdoppeln werde.

Polak bezeichnete die von Alzheimer Betroffenen als die teuerste Krankheitsgruppe der älteren Men-schen und zugleich als Krankheitsgruppe mit zunehmender Bedeutung. Eine Alzheimer-Erkrankung könne im Gehirn gesehen werden, dieses schrumpfe, Nervenzellen seien kaputt. Alzheimer werde die Erkrankung dann genannt, wenn sowohl eine Gedächtnisstörung vorliege wie es auch an Fähigkeiten im kognitiven Bereich mangele und an Alltagskompetenz fehle.

Die Krankheitsursache für Alzheimer-Demenz sei komplex und multifaktoriell, so der Referent. Er er-läuterte mit einem Blick in das Gehirn dortige Vorgänge auf jeder Ebene der Zelle sowie die Zusammenhänge des Zusammenspiels. Was nicht funktioniere, könne ganz unterschiedliche Ursachen haben. Man kenne die Veränderungen ganz gut, wisse aber nicht, wie es anfange. Momentan favorisiert sei der Gedanke, die Krankheit beginne mit Ablagerungen im Gehirn.

Der Fachmann konstatierte, die Therapie sei bis heute frustrierend. Es klappe nicht, die Krankheit zu stoppen oder die Erkrankung rückgängig zu machen, man könne die Entwicklung der Krankheit ledig-lich verlangsamen. Obwohl die Krankheit bereits da sei, bleibe die geistige Leistungsfähigkeit lange bei 100 Prozent und beginne erst irgendwann nachzulassen.

Bei der Alzheimer-Demenz, so Polak, gebe es schützende und Risikofaktoren. Ein statistisch signifikant höheres Risiko sei belegt für Zigarettenrauchen, Diabetes sowie zu viel Alkohol, Diabetes und Übergewicht. Durch Studien sei belegt, dass das Risiko durch eine mediterrane Ernährung, eine komplexe berufliche Tätigkeit, ein geistig aktives Hobby sowie Freizeitsport als Ausdauersport gesenkt werden könne.

Der Fachmann verwies auf die Uneinheitlichkeit der Studien. Es sei gefährlich, sich nur eine anzuschauen, aber hilfreich, Übersichtsstudien zu nutzen. Denn die kämen der Wirklichkeit näher. Sie zeigten auch, dass es Risikofaktoren nur in einem bestimmten Alter oder auf bestimmten Kontinenten geben könne.

Zudem gebe es Faktoren ohne eindeutigen Zusammenhang mit dem Alzheimer-Risiko. Dabei gehe es darum, ob ein Leben in der Stadt oder auf Land besser sei, häufige Narkosen Alzheimer verursachen oder Aluminium Einfluss auf eine Erkrankung an Alzheimer habe. Nicht alles, was nach Alzheimer aussehe, sei auch Alzheimer. Es müsse stets im Einzelfall abgeklärt werden.

Der Referent stellte mögliche neue gefahrlose Untersuchungsmethoden vor, um Alzheimer früher feststellen zu können. Zur Frage „Kann ich Alzheimer verhindern?“ verwies er auf besondere Effekte bei einer Kombination der Verminderung aller Risikofaktoren oder das Verschieben von Demenz um etwa fünf Jahre. Beides verringere die Krankheitshäufigkeit stark. Man könne das Risiko senken, nicht aber auf „Null“ stellen.

„Entwickeln Sie Ihren Lebensstil“, empfahl der Fachmann den Zuhörern als schützenden Faktor. Bewegung, ein geistig aktives Hobby und eine anregende soziale Umgebung wirkten kombiniert am besten. Applaus leitete nach eineinhalb Stunden über zu einer ausgiebigen Fragerunde. hpw

