Rohbauarbeiten gehen gut voran

Inbetriebnahme im Frühjahr

Die Rohbauarbeiten sind momentan in vollem Gange. Dirk Sellmann vom Projektmanagement des Saarländischen Schwesternverbands erläuterte, „Flügel drei“ sei bereits fertig, „Flügel zwei“ derzeit im Bau, Baukörper „Nummer vier“ als das Zentrum sowie „Flügel eins“ würden später gebaut. Der Rohbau sei wohl Mitte August fertig, die gesamte Fertigstellung inklusive Inbetriebnahme solle im Frühjahr 2019 erfolgen. Sellmann sprach von einer Investitionssumme mit rund 4,5 Millionen Euro.

Wolfhardt Focke, Architekt und Planer des Projektes, ging auf den längeren Planungsprozess ein. Er freute sich über die gute Zusammenarbeit mit dem Schwesternverband, mit der Stadtverwaltung in Külsheim und mit den Dienststellen des Landratsamtes.

Es gäbe keine Komplikationen, die Kompetenz des Auftraggebers sei großartig wies er auch „kurze Wege, rasche Entscheidungen“ hin. Auch sei die Baustelle technologisch gut besetzt. Der Architekt unterstrich, viele regionale Firmen würden eingebunden.

Jürgen Dürr für die Firma Hartmut Ruck Bau aus Schweigern Bauleiter vor Ort, betonte, „wir sind im Plan, es geht sehr gut voran“. Das Ganze sei ein schönes Projekt und man werde von allen Seiten sehr gut bedient.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann freute sich, dass der Bau nun zügig voranschreite. Die Stadt brauche dringend Pflegeplätze. Denn viele Bürger seien in Nachbarkommunen oder in der ganzen Region untergebracht. Dies sei für Verwandte und für Freunde logistisch schwierig.

Arbeitsplätze entstehen

Die Regionalleiterin des Saarländischen Schwesternverbandes, Petra Meyer, dachte schon weiter in die Zukunft. Sie verdeutlichte, es werde 45 neue Arbeitsplätze geben in Vollzeit und in Teilzeit, aber auch in der Hauswirtschaft, in der Technik und in der Haustechnik. Gesucht seien auch Ehrenamtliche.

Abschließend dankte Dirk Sellmann für das Verständnis der Anwohner. „So etwas haben wir nicht oft“. hpw

