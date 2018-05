Rolf Sommer mit der Stadtmedaille in Silber ausgezeichnet

Anzeige

Aber auch Rolf Sommers kommunalpolitisches Wirken ließ Stein nicht unerwähnt. Immerhin war er 18 Jahre als Ortsvorsteher tätig und hat „die Entwicklung Reicholzheims ganz maßgeblich vorangebracht“. Von der Realisierung der zuvor ein halbes Jahrhundert lang diskutierten Ortsumgehung über die Ausweisung verschiedener Baugebiete, den Neubau der Turn- und Festhalle bis hin zur Sanierung der Richolfstraße gab es in seiner Amtszeit zahlreiche Projekte, die Reicholzheim nachhaltig prägten. Stein: „Rolf Sommer hat das Talent, Menschen zu überzeugen und zu motivieren.“ Er habe die große Gabe, Projekte „regelrecht zur verketten“. Werde der Abschluss einer Maßnahme gefeiert, fließe der Erlös schon der nächsten zu.

Angesichts all dessen und noch vielem mehr verlieh der Bürgermeister Rolf Sommer „mit großem Respekt“ die Stadtmedaille in Silber, verbunden mit dem Wunsch, „dass Du auch weiterhin in gewohnter Weise aktiv bleibst. Und solltest Du doch irgendwann einmal kürzertreten wollen, gibt es dann ja den Seniorenstammtisch im ‚Stern’“.

Rolf Sommers trockener Kommentar zu dieser Ehrung: „Wenn man nicht alles selber macht.“ Denn in diesem ganz speziellen Fall hatte er die Fäden, anders als vom Bürgermeister in seiner Laudatio zuvor dargestellt, eben nicht in seiner Hand gehalten. ek

