Rund 740 „Fuller“ bezogen in Külsheim Quartier

„Die Fuller kommen“, hieß es am Dienstag in Külsheim. Etwa 740 Pilger kamen am späten Nachmittag auf ihrem Weg zum Blutschrein in Walldürn in die Brunnenstadt, wo sie Quartier bezogen.

Külsheim. Seit über 300 Jahren schon sind vor Fronleichnam Wallfahrer zu Fuß unterwegs auf dem Weg zum „Heiligen Blut“ nach Walldürn. Sie kommen auch aus dem Eichsfeld, dem Fuldaer Land und aus Unterfranken.

Die Pilger halten Ausschau nach Alternativen, nach Antworten auf den Sinn, nach Hilfe und Geborgenheit. Manche wollen abschalten vom Alltag, Wegweisung und Kraft für den Alltag erfahren.

Der Tradition entsprechend machte die große Pilgerschar aus dem Raum Fulda wieder am Dienstag vor Fronleichnam in Külsheim Station. Die Pilger waren an diesem Tag wieder in aller Herrgottsfrühe aufgebrochen. Unterwegs wurde gemeinsam gebetet und gesungen, sich unterhalten und auch geschwiegen.

Bei der Wallfahrt sind erfahrene Pilger ebenso dabei wie Neulinge. So mancher weiß zu Beginn nicht, was auf ihn zukommen wird. Der manchmal beschwerliche Weg ist für alle eine Herausforderung, der sie sich bewusst stellen. Viele haben Bitten und Wünsche in ihrem Wandergepäck, beten für die Sorgen von Angehörigen und für Freunde, für das Wohlergehen der Menschheit oder auch für sich selbst.

Wendelin Priller ist einer von vielen in einer großen Gemeinschaft. Er kommt aus dem Fuldaer Land, ist zum 32. Mal dabei, „am Stück“, wie er betont. Er war also 1988 zum ersten Mal bei der Wallfahrt dabei, „ein alter Freund hatte mich angesprochen“.

Eigentlich habe er sich ja überreden lassen, sagt Priller zurückblickend. Danach sei es Jahr für Jahr einfach immer weitergegangen und die Erfahrung einer Wallfahrt habe ihn nach und nach immer mehr gepackt. Normalerweise mache so etwas kein Mensch alleine, „nachts um 3 Uhr aufstehen, um dann später bei Hitze zu wallen“.

Von der Gemeinschaft getragen

Trotz dieser körperlichen Strapazen betont der Pilger, dass solch eine Wallfahrt „eine tolle Sache“ sei. Sie sorge für ein Gefühl der Zufriedenheit. Man sei in der Gemeinschaft, könne abschalten von allen anderen Dingen, beschäftige sich aber auch mit anderen Themen. Ein Wallfahrer lerne viele andere Leute gut kennen, auch deren Sorgen und Probleme. Gleichzeitig werde man stets von der Gemeinschaft getragen. Die Teilnehmer schätzen bei der Wallfahrt das gute Miteinander von Jung und Alt, den achtsamen und rücksichtsvollen Umgang miteinander, die Fürsorge und gegenseitige Ermutigung untereinander.

Am Dienstag war den Wallfahrern trotz der Hitze ihre Zufriedenheit anzusehen, als sie in einem langen Zug von Uissigheim über den Lehnfeldweg kommend Külsheim erreichten. Am Stadtrand wurden sie von Pfarrer Joachim Seraphin, den Ministranten und einigen Brunnenstädtern begrüßt. Den dann noch kurzen Weg zur Pfarrkirche St. Martin legten sie betend und singend zu den Klängen der mitpilgernden Musiker zurück. Im großen Gotteshaus feierte man eine Andacht. Der Pfarrer betonte, man habe in Külsheim die Herzen und die Häuser geöffnet. Die Wallfahrer könnten nach dem anstrengenden Tag Gott und den Menschen danken, die Strecke wieder gemeinsam geschafft zu haben.

Nach einer kurzen Nacht bei ihren Gastgebern machten sich die Pilger am frühen Mittwochmorgen auf die letzte Etappe nach Walldürn.

