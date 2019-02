Sandra Keller löst Josef Pfohl ab

Wechsel an der Spitze des DRK-Vorstands in Külsheim: Sandra Keller löst den langjährigen Vorsitzenden Josef Pfohl ab.

Külsheim. Bei der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Külsheim am Sonntag berichtete Josef Pfohl zunächst über die Aktivitäten und Entwicklung des Vereins. So habe dieser 71 Mitglieder, von denen 41 in der Bereitschaft, 30 im Bereich Sozialarbeit und neun in der Jugendarbeit tätig seien. 2018 leisteten die Aktiven insgesamt 4462 Einsatzstunden. Die Ehrenamtlichen engagierten sich nicht nur bei Sanitätsdiensten, „Helfer-vor-Ort“-Einsätzen, Blutspendeterminen oder durch die Unterstützung von Aktionen des Kreisverbands. Sie bildeten sich auch zahlreich bei Seminaren des Kreis- und Landesverbands sowie bei Übungsabenden weiter.

Wie Pfohl weiter erklärte, seien 2018 für alle Ortsteile der Stadt Külsheim Defibrillatoren angeschafft worden. Der DRK-Ortsverein werde die Wartung der Geräte übernehmen. Zudem veranstaltete er vier Informationsveranstaltungen, bei denen die Defibrillatoren vorgestellt wurden.

Jugendleiterin Elisa Scheuerlein berichtete von 40 Gruppenstunden mit neun Jugendrotkreuzlern, die von ihr, Michael Goldschmitt und Markus Stang geleitet wurden. Im Herbst qualifizierten sich sechs Mitglieder zu Junior-Gruppenleitern. Beim Kreiswettbewerb belegte die JRK-Gruppe aus Külsheim den dritten Platz. Scheuerlein würdigte auch die wertvolle Mithilfe der Jugendlichen bei Altkleidersammlungen und Blutspendeaktionen.

Ehrungen

Nach zehn Jahren in dieser Funktion stellte sich Josef Pfohl nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung. Er betonte, den Weg frei für neue Impulse machen zu wollen. Einstimmig wurde Sandra Keller zur neuen Vorsitzenden und Carmen Schmitt zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Die Beisitzer Markus Stang und Josef Pfohl, Schriftführerin Melanie Pfohl, Kassenwart Uli Lawo, Sozialarbeitsleiter Alfons Stang, Bereitschaftsleiter Michael Goldschmitt und Jugendleiterin Elisa Scheuerlein ergänzen das Team.

Als langjährige Mitglieder wurden Simon Stang, Julian Wolf, Kathrin Keller (alle fünf Jahre), Josefina Krank (zehn Jahre), Svenja Stang, Raphael Spengler, Resi Semmler, Lars Schubert, Georg Pauly, Selina Baier (alle 15 Jahre), Ina Imhof (30 Jahre) sowie Alfons Stang (55 Jahre) geehrt.

Danach bedankte sich der neue Vorstand für die langjährige Arbeit des scheidenden Vorsitzenden. Pfohl habe den Gedanken des DRK wirklich gelebt und weitergetragen. Durch seine Aufgaben wachse das DRK-Team zusammen. Insbesondere beim Umzug des Ortsvereins in seine neuen Räume habe man gespürt, dass ein gutes Miteinander die Basis der gemeinsamen Arbeit sei. Die vielen Arbeitseinsätze seien von über 20 motivierten Helfer getragen worden.

Abschließend dankte Kreisbereitschaftsleiterin Manuela Döhner für die geleistete Arbeit. Uwe Rennhofer überbrachte Grußworte des Kreisverbands. Im Namen der Stadt Külsheim dankte Simone Hickl-Seitz für das Engagement des DRK-Teams und für die gute Zusammenarbeit.

