Schreglmann bleibt Vorsitzender

Külsheim.Auf der umfangreichen Tagesordnung der Mitgliederversammlung der CDU in der Besenwirtschaft des Weinguts Krug in Külsheim standen neben den üblichen Regularien wie Berichte und Neuwahlen auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder in der Union. Nach der Begrüßung hob der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Schreglmann die Höhepunkte Bundestagswahl sowie das gemeinsame Sommerfest mit den Nachbarverbänden Tauberbischofsheim und Königheim hervor.

Den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus der Union dankte er ausdrücklich für die Plakatierung und die Organisation des Infostands zum Großen Markt, welche mit dem Einsatz unzähliger ehrenamtlicher Stunden gestemmt werden konnten. Besonders aber die kommenden Kommunalwahlen seien für die Union auch in Külsheim wieder eine besondere Herausforderung. Schreglmann warb schon jetzt für ein Engagement auf den zahlreichen Listen. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands ergaben die Wahlen zum Vorstand folgende Ergebnisse: Vorsitzender: Thomas Schreglmann; stellvertretender Vorsitzender: Jürgen Goldschmitt; Schatzmeister: Markus Lutz, Schriftführer: Wolfgang Frank; Beisitzer: Birgit Lutz, Armin Rother, Michael Sättele und Georg Stang.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart berichtete über die aktuellen landespolitischen Vorgänge aus Stuttgart und dem Landkreis. Hier stehe aktuell auch das Thema innere Sicherheit auf der Agenda.