Schulpartnerschaft ist das Ziel

Külsheim.Die Französischkurse der Jahrgänge acht bis zehn der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule besuchten im Rahmen einer Studienfahrt die französische Hauptstadt Paris. Dabei konnten die Schüler zusammen mit ihren Lernbegleitern F. Lampert, F. Zimmermann und H. Breitweg ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen über die französische Metropole vor Ort anwenden.

Schönste Plätze erkundet

Erkundet wurden die schönsten Plätze von Paris, unter anderem die Kirche Sacré- Cœur und der Eiffelturm.Weiter ging es ins Marais-Viertel. Ein weiterer Höhepunkt bildete eine Bootstour auf der Seine. Besonders genoss die Gruppe das abendliche Picknick an der Seine mit Blick auf den leuchtenden Eiffelturm. Zum Abschluss besuchte man das Museum Louvre, die Kirche Notre-Dame und die Champs-Elysées.

Wie es abschließend im Bericht der Schule heißt, dürfte es mit dieser Fülle an Eindrücken, die Planungen beziehungsweise den Aufbau einer festen Schulpartnerschaft mit einer Schule im Norden Frankreichs umzusetzen. Bereits im nächsten Jahr will man Gäste aus Frankreich in Külsheim empfangen. pags