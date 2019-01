Schwungvolle Tänze und lustige Bütt

„Brunnenputzer Äiwi voul“ – So hieß es bei den beiden Prunksitzungen in der Festhalle in Külsheim am Freitag und Samstag vielfach begeistert.

Külshdeim. Die Fastnachtsgesellschaft präsentierte zweimal fünf Stunden lang ein pickepacke volles Programm, insgesamt mit reichlich Witz, Humor und natürlich viel Spaß. „Äiwi voul“ galt für die Halle am Samstag trefflich, am Freitag nicht.

Zu Beginn der traditionellen Veranstaltung zogen Elferräte und Gastabordnungen in jeweils großer Zahl in den Saal ein, was Präsident Alexander Difloé trefflich mit „sinn alli do, wall sie uns möiche“ kommentierte. Der ganze Saal empfing anschließend das von der Prinzengarde geleitete Prinzenpaar Sandra II. „vom hohen Ross“ und Prinz Michel I. „vom Gänsberch“ mit lang anhaltendem Applaus. Die närrischen Hoheiten stellten sich reimend vor, Schultes Thomas Schreglmann, heuer als Zucker um-hüllte Schokolinse unterwegs, den Schlüssel zur Stadtkasse ohne Widerstand überreichte.

Der Präsident, von Beginn an ein stets eloquenter, gut aufgelegter Zeremonienmeister, kündigte ein Programm an, gespickt mit traditionellen Gardemärschen und turbulenten Schautänzen, spitz vorgetragenen und geistig hochwertigen Wortbeiträgen sowie lustigen Gesängen. Er sollte Recht behalten und man zündete im Laufe der Abende diverse Raketen. Zur ergänzenden Unterhaltung spielte die Sitzungskapelle „Fun Music“ auf.

Die „Brunnenputzer Minis“ (Trainerinnen Hanna Zirkelbach, Ramona Zirkelbach, Lara Schubert) eröffneten den närrischen Bühnenreigen mit einem Showtanz zum Thema „Urlaub“. Es war eine wahre Freude zuzuschauen und bei dem gezeigten Temperament erbebte sogar das schmückende Begleit-grün bis zum Umfallen. Ein Teenager mit Rhythmusgefühl (Oskar Bohnet) erzählte in der Bütt, in feinsten Zwirn gewandet, von seinem Tanzkurs. legte einen sprachlich geschliffenen Beitrag aufs Parkett. Man hörte von „Kör-perpflege-Extrarunden“ („Ich werd immer schöner“), einschlägigen Schwierigkeiten („Külsemer Füß in Pariser Schuh“), dem abschließenden Ball als Höhepunkt („Simone, wo sind die Blumen?“) und der abschließenden Erkenntnis, „es steht ihr gut, mit so einem Mann wie mir tanzen zu gehen“.

Die Kindergarde der „Brunnenputzer“ (Trainerin Sina Meixner) demonstrierte bei ihrem Gardemarsch bühnengerechte tänzerische Stärke, der gesamte Auftritt erwies sich als prächtig abgestimmt.

Das politische Protokoll (Manuel Difloé) „üwwer die doo obbe“ ließ Motive wie Trump, Kim und Erdo-gan („alles wie im letzten Jahr“) weg, widmete sich mehr dem vierten Platz Deutschlands beim „Eurovision Song Contest“, denen es die Fußballheroen in ihrer Gruppe gleich taten („Lieber DFB, nicht das Spiel, dein Verhalten war bitter“). „Mini-Merkel“ AKK war ebenso Thema wie ein Astronaut an der Spitze des Landes, „der war so weit oben wie sonst keiner“.

Auch die Juniorengarde (Trainerinnen Anna Schander, Christina Wagner, Julia Füger) erfreute das Publikum mit einem Gardemarsch sowohl per Ausstrahlung als auch mit dem flotten und schmissigen Tanz selbst. Der Präsident stellte den Jahresorden der „Brunnenputzer“ vor, der sich mit den beträchtlichen Auswirkungen neuer Datenschutzrichtlinien auseinandersetzt, und vereidigte alle im Saal auf die „Külsemer Brunnenputzer“.

Die „Moritäter“ brachten das „Ortsgeschehen“ mit getragenen Tönen sprachlich, gesanglich und bebildert auf den Punkt. Sie wussten von jenem Jonas, der sich aufgrund äußerer Umstände auf dem Friedhof zur Ruhe gelegt hatte, von Dieter, der Deo mit Rasierschaum verwechselte, von durch den Mesner beim Narrenbrunnen ins Gebüsch entsorgten Pferdäpfeln und von jenem, der mit einem neuen Traktor seinen Bund mit Hausmeisterschlüsseln schredderte.

Die zwölf Tänzerinnen der Prinzengarde (Trainerin Ute König) boten bei ihrem sehr effektvollen Gardemarsch dem Publikum einen wahren Augenschmaus auch hinsichtlich der akkurat ausgeführten Choreographie.

Das „Külsheimer Potpourri“ (Adelmann, Bohnet) bereitete die vergangenen Monate heimatkundlich und in prächtiger Weise gesanglich und textlich parodierend auf. Briefträgerinnen verteilten passende Zeitschriften an Waltraud B., die als „Dekorateurin beim Pahl“ nun gleichzeitig als Fleischereifachver-käuferin aktiv sein wird. Imitatorisch bewältigt wurde auch der Turmbau am Üssemer Stahlberg (Klaus K.: „Do is uns also scho etwas Außergewöhnliches gelunge“) und das Unwetter vom Juli, bei dem Thomas S. aus der Not die Tugend „Vorführbecken für Kreuzfahrten“ machte.

Das „Lisele vom Stedemer Fuchscheloch“ (Holger Löffler von den „Stedemer Beesche“) trat in be-währter Manier auf, schäkerte sich durchs Publikum, animierte den Külsemer Schultes, ihr per Räuberleiter auf die Bühne zu helfen, fragte dürstend nach einem Viertel Weißweinschorle („bist du eine Fern-Bedienung“), outete sich als „Geburtshilfe für Kuhwöchnerinnen“. Der Beitrag voller schenke-klopferischem Kokolores gipfelte in der Erkenntnis, Tritte gegen das Schienbein täten dem Tretenden gar nicht weh, weil dieser Stahlschuhe trage.

Die „Brandwache vom Abbedool“ (Freddy und seine Mannen) besprach und besang in einer trefflichen musikalischen Bütt das Geschehen aus Fern und Nah, thematisierte die Brexit-Schreier-Einfaltspinsel ebenso wie die „Vogelschiss-Partei“ oder per „Skandal im Sperrbezirk“ den Münchner Mietwucher. Sie sangen pointiert musizierend „vom Prinz Eugen, dem edlen Ritter, er geht von Külsheim nach Hard-heim, das ist bitter“, von „Uissi, das ist keine Fabel, plant einen Turm, wie einst in Babel“ und auch vom Lachen der Holländer und Italiener bei der Fußball-WM.

Das Männerballett der „Heeschter Berkediebe“ überzeugte bei seinem Showtanz „Almabtrieb“. Die Herrschaften machten in allen Belangen einfach eine gute Figur. Das Männerballett verband Ausdruck starken Tanz von 42 Beinen mit kerniger Akrobatik und choreographisch stimmigen Einfällen.

Der „Nachtwächter“ (Andreas Poser von den „Lustigen Vögeln“ aus Schweinberg) gab dem Publikum bei seinem Auftritt prima Steilvorlagen, bei den Wortspielen reimend teilzuhaben. Er verriet Besonderheiten zum Schwangerschaftstest („waren die Fragen schwer?“), einer mehrfachen Polizeikontrolle („Sie sind im Kreisverkehr!“) und Höhenbestimmung einer Schranke („“ich wollt die Höhe wissen und nicht die Länge“).

Das „Männerballett Külsheim“ (Trainerinnen Salina Keller, Gloria Schießer) überzeugte bei seinem dynamischen Beitrag „Beerwatch“ im Stile von „Baywatch“ nicht nur mit grazilen Bewegungsabläufen, sondern auch mit pointierten Ideen, gelungenen Hebefiguren und glänzend koordinierten Passagen.

Ein „Sicherheitsbeauftragter“ (Wolfgang König von den „Höpfemer Schnapsbrenner“) klärte nicht nur mit dem Külsemer Schultes die Fluchtwege in der Festhalle, sondern auch versteckte Feinheiten der deutschen Sprache: „Wenn das Papamobil mit Diesel fährt, gibt es dann Weihrauch?“ oder „Warum ist das Weibliche sächlich, der Büstenhalter aber männlich?“ Er meinte, wer die Sprache beherrsche, könne den Anderen Ravioli bieten, und fragte, was die WM-Fußballer an Bundes-Jogis „Jungs, wir wollen als Erster heimfahren!“ missverstehen konnten.

Abschließender Höhepunkt eines prächtigen fastnachtlichen Feuerwerks war der feurige Schautanz „Aladin“ der vereinigten Junioren- und Prinzengarde der „Brunnenputzer“. Wallende Gewänder à la „1001 Nacht“ zum einen, Akrobatik und Tanz mit anmutigen Bewegungen zum anderen, eine vitale künstlerische Gestaltung zum Dritten ließen das Publikum nochmals vollauf Fastnacht bei den „Brunnenputzern“ genießen.

