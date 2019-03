Uissigheim.„Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule“ – unter diesem Motto nahmen die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Uissigheim an dem kostenlosen Präventionsprojekt der Deutschen Herzstiftung im Rahmen eines Workshops teil. Dabei ging es darum, die Schulkinder durch Seilspringen zu mehr Bewegung zu motivieren. Im Workshop wurden zahlreiche Sprungvariationen vermittelt, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden konnten.

Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich gut zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination, so informiert der Bericht der Deutschen Herzstiftung. Durch die Teamarbeit wird die Integration körperlich aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben.

Das Projekt erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit und wurde in Zusammenhang mit der Technischen Universität München wissenschaftlich untersucht. Aktuell wird Skipping Hearts in vielen Bundesländern durchgeführt und hat bundesweit schon mehr als 750 000 Kinder erreicht.

Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivierten die Uissigheimer Grundschüler und erhöhte die Freude an der Bewegung so stark, so dass das Interesse geweckt wurde, innerhalb des Sportunterrichts nun ein Aufbau-Training anzuschließen.

Mit vollem Stolz präsentierten die begeisterten Teilnehmer zum Abschluss des Workshops den Erst- und Zweitklässlern, aber auch den zahlreich erschienenen Eltern und Großeltern, ihre frisch erlernten Sprünge.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019