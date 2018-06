Seit langer Zeit partnerschaftlich eng verbunden

Anzeige

Tropfsteinhöhle besucht

Am Sonntagvormittag fanden sich viele auf einem Hofgut nahe der Weinberge im „Hohen Herrgott“ zusammen, nachmittags folgte ein Besuch der Tropfsteinhöhle in Eberstadt. Der Höhepunkt des Treffens indes war am späteren Sonntag der offizielle Freundschaftsabend in der Festhalle, der durchaus etwas in den Montag hinein reichte.

Alfred Bauch, auf Külsheimer Seite ein Urgestein der Partnerschaft und Ehrenvorsitzender des FC, begrüßte unter den französischen und deutschen Gästen auch Didier Limoges, erster stellvertretender Bürgermeister von Moret Loing et Orvanne und Träger der Bürgerehrenmedaille der Stadt Külsheim, und Catherine Hericher, stellvertretende Bürgermeisterin von Moret Loing et Orvanne und dort Beauftragte für die Partnerschaft der Städte.

Günther Kuhn unterstrich, er habe die Partnerschaft als Ex-Bürgermeister 32 Jahre begleitet. Die Jahre gewachsenen Beziehungen zwischen den beiden Vereinen, den Feuerwehren, den Familien, seien eines der Fundamente der Partnerschaft zwischen den beiden Städten Külsheim und Moret. Darauf dürfe man stolz und glücklich sein. Alle hätten ihren großen Beitrag für die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich geleistet.

Ohne diese vielen freundschaftlichen Beziehungen auf der kommunalen Ebene hätte sich die deutsch-französische Freundschaft nicht zu einem Eckpfeiler eines geeinten Europa entwickeln können.

Regelmäßige Treffen

Didier Limoges verdeutlichte, es sei nun 50 Jahre her, dass eine Mannschaft von Moret, geführt von Christian Francois, nach Külsheim gekommen sei, um die Sportler des FC Külsheim mit dem damaligen Präsidenten Helmut Preißler zu treffen. Seit diesem Zeitpunkt habe man es durch regelmäßige Treffen geschafft, eine sehr tiefe Freundschaft zwischen den beiden Vereinen und den beiden Städten zu schaffen.

Die Zeit sei vergangen, die Spieler ein wenig älter geworden, der Fußball habe dem Boulespiel Platz gemacht, aber der Geist und die Freundschaft der Partnerschaft sei geblieben. Der Träger der Bürgerehrenmedaille der Stadt Külsheim dankte all den Männern und Frauen, durch deren Engagement diese dauerhafte Freundschaft begründet worden sei und über all die Jahrzehnte weiterhin bestehe. In einer Zeit, in der der europäische Gedanke durch manche Politiker bedroht scheine, „müssen wir bekräftigen, das wird überzeugte Europäer sind“.

Ralf Baar, Co-Vorsitzender des FC Külsheim, machte einen Blick in die ganz frühe Geschichte der Partnerschaft. 1965 sei erstmals eine Abordnung aus Moret in Külsheim von Bürgermeister Erhard Junghans empfangen worden und an Pfingsten 1967 erstmals eine Abordnung Külsheimer Vereinsvorstände nach Moret gereist.

Abordnung empfangen

Am 18. Mai 1968 habe man eine Abordnung des Sepa Moret in Külsheim empfangen, so Baar, und damit den Grundstein einer 50-jährigen Freundschaft der beiden Vereine gelegt. Bis heute hätten sich viele persönliche Freundschaften entwickelt. Der FC Külsheim freue sich, dass die Freundschaft auch nach 50 Jahren noch mit Leben gefüllt sei und man wolle sich auch in Zukunft weiterhin bemühen, dass die Freundschaft bestehen und aufrechterhalten bleibe.

Bauch ließ die Geschichte der Partnerschaft der beiden Vereine Revue passieren [gesonderter Be-richt]. Hervé Charles war als einer der Pioniere der Partnerschaft bei der ersten Moretaner Fußballmannschaft mit in Külsheim. Er betonte, es sei damals nicht Moret gewesen, das empfangen worden sei, „nein, es war ganz Frankreich“. Er erinnere sich noch jetzt an die freudigen Gesichter, an das Lachen und die nette Stimmung. Bei abendlichen Gesprächen, so Charles, sei heraus gekommen, dass die beiden Präsidenten Helmut Preißler und Christian Francois im zweiten Weltkrieg im selben Departement gekämpft hatten. Und trotz dieser Ereignisse hätten Christian „oui“, Helmut „ja“ gesagt. Dieses „oui“ und dieses „ja“ trügen heute noch Früchte. Ihn beeindruckten auch die ungefähr 600 Briefe, die während der 50 Jahre in der Korrespondenz mit Traudel Preißler entstanden seien.

Schöne Geschichte

Charles sagte, diese schöne Geschichte habe wie ein Märchen begonnen. Zwei Städte treffen sie sich, verloben sich, heiraten. Külsheim und Moret hätten viele Kinder, die heute sagten „es lebe die Freundschaft, es lebe Külsheim, es lebe Moret“. Stellvertretend für alle, die diese 50 Jahre der Partnerschaft miterlebt haben, ehrte man Wilfried und Cilli Gans, welche immer dabei gewesen waren. Natürlich tauschten die Freunde Gastgeschenke aus. Die Frauen und Männer aus Moret hatten eine große Flasche ganz besonderen Weines mitgebracht, die Külsheimer überraschten alle Sportler mit einem Photobuch inklusive ausgesuchter Bilder aus 50 Jahren.

Der Abend war gefüllt mit vielen Gesprächen bei gutem Essen. Vor der Bühne waren Gastgeschenke aus fünf Jahrzehnten präsent als Quelle vieler Erinnerungen. Nicolas (Gitarre) und Lisa (Gesang) aus Reihen der französischen Gäste präsentierten gekonnt mehrere Lieder, von „Highway to Hell“ bis „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Das Duo „Rainbow“ (Kreuzwertheim) spielte auf sowohl während des offiziellen Teils wie auch später zum Tanz.

Am späten Montagmorgen schließlich traten die Gäste ihre Heimreise an nach einem schönen Wochenende im Zeichen von „50 Jahre Partnerschaft FC Külsheim und Sepa Moret“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018