Sieben Teams lieferten sich feucht-fröhlichen Wettstreit

Uissigheim.Der Buttenlauf am Sonntagnachmittag bildete bei dem vom Obst-, Garten- und Kulturverein organisierten Dorffest in Uissigheim einen Höhepunkt des dreitägigen Geschehens rund um den Dorfplatz. Dabei gingen sieben Teams an den Start. Bei den Frauen siegten die „VfR-Damen“, bei den Herren die „Külsheimer Winzer“.

Die dreiköpfigen Mannschaften gingen nacheinander auf den anspruchsvollen Parcours: So konnten die begeisterten Zuschauer das Spektakel gleich mehrfach genießen.

Der erste Läufer erhielt seine Butte an der Wasserstelle gefüllt, eilte zu einer Weinflasche, füllte diese mit der kostbaren feuchten Fracht und verkorkte die Flasche. Flugs ging es zu einem Podest, von dem aus der Buttenträger das verbliebene Wasser in die Butte seines Teamkollegen goss.