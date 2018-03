Silke Schmid heißt die neue Vorsitzende

Anzeige

In den Sommerferien habe es wieder eine Kinderferienaktion gegeben. Dabei seien verschiedene Experimente mit den Kindern angestellt worden.

Vorsitzende Hemmerich erklärte im folgenden, dass aus der Presse und Gesprächen der Förderverein erfahren habe, der Kindergarten in eine Kinderkrippe umgewandelt werde. Daher habe eine Abordnung aus Förderverein und Elternbeirat einen Termin bei Bürgermeister Schreglmann angefordert. Hierbei sei die Abordnung über Situation und Stand der Dinge informiert worden. Die Abordnung habe zum Ausdruck gebracht, dass „wir mit dieser Lösung nicht einverstanden sind“ und den Bürgermeister gebeten, sich nochmals Gedanken zu machen, ob man die Umwandlung in eine Kinderkrippe zeitlich nicht etwas „nach hinten schieben könne“, zumal 2018 die Untergrenze von mindestens zehn Kindern überschritten ist. Eine Kinderkrippe wäre für Eiersheim ein deutlicher Einschnitt, so Hemmerich, vor allem „weil keine kirchliche Beteiligungen mehr möglich wäre, St. Martin mit Martinsumzug mit Krippenkindern nicht zu organisieren ist und das weihnachtliche Singen bei unseren Senioren im Ort auch nicht mehr machbar ist“.

Schließlich bedankte sich die Vorsitzende des Fördervereins bei Eugen Roßmann für seine stetige Mithilfe. Das aus dem von ihm aufgestellten Schrottcontainer erwirtschaftete Geld komme alljährlich dem Förderverein zugute.

Vorstand entlastet

Weiter ging es mit dem Schriftführerbericht von Gerlinde Ruck, die Näheres über die Aktivitäten berichtete. Kassenführerin Karin Graf berichtete über den aktuellen Stand der Vereinskasse, die von Christian Baumann und Silvia Roßmann geprüft und für einwandfrei geführt befunden wurde. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet.

Bei den Wahlen wurde eine neue Ära eingeleitet, denn der alte Vorstand um Vorsitzende Stefanie Hemmerich, deren Vertreterin Sandra Krötz, Schriftführerin Gerlinde Ruck, Kassenführerin Karin Graf sowie die beiden Beisitzer Sonja Hörner-Dürr und Thomas Rüttling trat von ihren Ämtern zurück.

Neue Vorsitzende ist nun Silke Schmid, zweite Vorsitzende Christiane Kesch, Schriftführerin Katja Schreiber und Kassenführerin Claudia Rösser. Egon Göbel gehört seitens des Pfarrgemeinderates weiterhin dem Vorstandsteam an. Zu Kassenprüfern wurde weiterhin Christian Baumann und Silvia Roßmann ernannt.

Länger geöffnet

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte, dass der Kindergarten mit einer Kinderkrippe längere Zeit geöffnet wäre als in der bisherigen Form. Er hatte zu der Situation im Kindergarten einige Anmerkungen. So gab es in der Gesamtstadt Külsheim 2015 nur 22 Geburten, 2016 waren es 33 Geburten und 2017 wieder mehr mit 44 Geburten. Die Anzahl der Geburten seit 1. Juli 2017 bis 18. Februar 2018 stehe bei 35. Somit sehe es so aus, dass die Gesamtstadt steigende Geburtenzahlen habe. Daher wurden von der Stadt Gedanken zu den Kindergärten gemacht.

Es werde mehr Betreuung nach 14 Uhr geben und es würden mehr Krippenplätze benötigt. In Hundheim/Steinbach sei die Bärenhöhle weggefallen (sechs bis acht Kinder), daher sei die Überlegung, in Hundheim noch eine zusätzliche Krippe einzurichten. Der Kindergarten Steinbach sei in einem sehr schlechten Zustand, hier werde wohl ein neuer Kindergarten kommen. In Uissigheim seien mehr Geburten als in Eiersheim.

Die Mischung in der gemischten Gruppe in Uissigheim sei mit den Kleinkindern und Kinder ab drei Jahre ungünstig.

Der Kindergarten in Uissigheim sei auch vollbesetzt und habe eine Warteliste. Diesen in eine Kinderkrippe umzubauen, wäre zu kostenintensiv. Daher sei der Gedanke, den Kindergarten Uissigheim für Kinder ab drei Jahre einzurichten und den Kindergarten in Eiersheim in eine Kinderkrippe umzuwandeln.

Für Investition in Eiersheim

Der Kindergarten Eiersheim würde dann auch von den Kindern aus Külsheim leben, da der Kindergarten in Külsheim vollbesetzt sei. Er, Thomas Schregelmann, sei für eine Investition im Kindergarten Eiersheim, um diesen in eine Kinderkrippe umzubauen.

Die neue Vorsitzende des Fördervereins, Silke Schmid, gab zu bedenken, dass es wichtig sei, die Strukturen in den Teilgemeinden zu erhalten. Kerstin Hildenbrand bat Bürgermeister Schregelmann um eine aktuelle Bedarfsbefragung an die Eltern zu richten. wokru

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018