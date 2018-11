Sitzgelegenheiten für Feuchtbiotop

Külsheim/Bad Mergentheim.Schon seit vielen Jahren verzichtet das Stadtwerk Külsheim auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen für einen guten Zweck in der Brunnenstadt.

In diesem Jahr soll die Spende in Höhe von 2500 Euro für die Möblierung am neu geschaffenen Feuchtbiotop im Königsgrund verwendet werden.

Komfortable Sitzgelegenheiten laden dort künftig zum Verweilen ein und bieten die Möglichkeit, sich nach einem Spaziergang auszuruhen und entspannt die Natur zu genießen.

Summe sinnvoll angelegt

Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig und Ralf Braun unterstreichen die jahrelange gute Zusammenarbeit des Stadtwerks mit der Stadtverwaltung und zeigten sich überzeugt, dass die Summe auch in diesem Jahr wieder gut und sinnvoll angelegt sei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018