Soziales Engagement geht unter die Haut

Den Beweis für sein soziales Engagement ein Leben lang auf der Haut tragen: Das können alle, die sich am Samstag, 16. Juni, beim „SoulDogs Day“ in Külsheim ein Tattoo stechen lassen.

Külsheim. Tätowieren für einen guten Zweck: So lautet die Devise der „SoulDogs Days“. Der in diesem Jahr bereits sechste Aktionstag dieser Art findet am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 18 Uhr im Studio „Electrik Hellfire Tattoo“ des Külsheimers Klaus Weber statt. Bei der von der „SoulDogs Crew“ der „Inksiders Germany“, einem deutschlandweit tätigen Verein von Tätowierern, organisierten Veranstaltung wird für den Tierschutz Geld gesammelt.

„Jeder, der sich tätowieren lassen will, kann einfach reinkommen, ganz ohne Termin“, erklärt Weber im Gespräch mit den FN. Der 36-Jährige wird an dem Tag bei seiner Arbeit von einigen Kollegen untertsützt. Mit dabei ist etwa Ingo Frost vom „Crazy Ink Tattoo“-Studio in Neuwied, der zu den Mitinitiatoren der „SoulDogs Days“ gehört. Auch „Inksiders“-Mitgründer Jacky Reiss hat zur Freude von Weber sein Kommen zugesagt. Ihr gemeinsames Ziel ist es, am 16. Juni in Külsheim möglichst vielen Kunden deren Wunsch-Tattoo stechen zu können. Denn jeder Euro, der beim „SoulDogs Day“ eingenommen wird, zählt.