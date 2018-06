Spannung war an beiden Tagen Trumpf

Anzeige

Külsheim.Die Bilanz des Dressur- und Springturniers beim Reit- und Fahrverein Külsheim lässt sich kurz in die Worte „prima Reitsport“ fassen. Auf der Reitanlage der Brunnenstadt fanden sich reichlich aktive Pferdesport-Begeisterte und viele Zuschauer zu einem harmonischen Miteinander zusammen. Die Rahmenbedingungen für fairen Sport waren wie gewohnt gegeben.

Bei dem Sportereignis mit langer Tradition traten auch heuer Reiter aus Baden-Württemberg, Hessen und Bayern an. Insgesamt waren 261 Reiter und 355 Pferde gemeldet, 671 Starts vorgesehen. Die Beteiligung zeigte sich mit einer überdurchschnittlich hohen Quote belegt. An Konkurrenzen gab es neun Dressurprüfungen und Wettbewerbe sowie 13 Springprüfungen und Wettbewerbe. Die meisten Meldungen kamen vom RFV Rot am See, schwere Stürze blieben aus.

Insgesamt gab es beste Platzbedingungen, denen sich das Wetter anglich. Regen hatte sich mehrheitlich in die Nachtstunden verlegt. Einige der Prüfungen zählten gleichzeitig als Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft Main-Tauber Kreis. Die jeweils höchsten Klassen in der Dressur und beim Springen waren die Klassen „L“.