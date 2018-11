Spaß bereitet und beachtlichen Betrag gesammelt

Külsheim.Die Theatergruppe Külsheim hat Anfang Oktober an zwei Abenden das vergnügliche Stück „Woos, in Külse wärd’ en Film gedröht?“ aufgeführt – mit dem Zweck, sowohl Spaß zu bereiten wie auch Geld zu sammeln für gute Zwecke.

Die symbolischen Spendenübergaben von 4000 Euro an die Stadt Külsheim für die Mariensäule an der Katharinenkapelle in der Brunnenstadt („Träublesbildstock“) sowie 5200 Euro an die Pfarrgemeinde Külsheim für die Heizung in der Pfarrkirche St. Martin fanden am Mittwochabend in der Festhalle in Külsheim statt. Bürgermeister Thomas Schreglmann und Pfarrer Joachim Seraphin bedankten sich jeweils herzlich für die „großartige Unterstützung“.

Erika Grimm, treibende Kraft der Theatergruppe Külsheim, würdigte bezüglich der Spenden-summe ebenso wie Pfarrer und Bürgermeister sowohl die Schauspieler als auch die vielen Besucher. Alle hätten auf jeweils eigene Weise dazu beigetragen, dass die Abende volle Erfolge wurden und ein beachtlicher Betrag zusammen gekommen sei. Die Theatergruppe Külsheim habe nun bereits insgesamt 30 400 Euro zusammengetragen, so Grimm, im Jahr 2014 zugunsten der Katharinenkapelle, 2017 für die Kapelle am Roten Rain und heuer für die benannten Zwecke. Der Bürgermeister verwies darauf, für die Renovierung des Träublesbildstocks seien Angebote eingeholt, der Spendenbetrag decke etwa die Hälfte der Kosten ab. An der Mariensäule im Zentrum von Külsheim sei zuletzt vor etwa drei Jahrzehnten etwas gemacht worden.

Der Pfarrer informierte über die Notwendigkeit, im letzten Jahr kurzfristig eine neue Heizung in die Pfarrkirche einbauen zu müssen. Diese funktioniere sehr gut, der finanzielle Teil sei jedoch noch nicht abgerechnet. hpw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018