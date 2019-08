Sportabzeichen an Schüler verliehen

Külsheim.Das Deutsche Sportabzeichen wurde feierlich an 18 Grundschüler der Pater-Alois-Grimm-Schule verliehen. Im Rahmen der Kooperation Schule/Verein werden alljährlich Sporttage veranstaltet. Die dabei spontan erfolgreichen Schüler durften sich über die Urkunden freuen. Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, erhielten folgende Teilnehmer das Jugend-Sportabzeichen in Gold: Lara Adelmann, David Groth, Noah Hübler und Philipp Schäfer. Das Abzeichen in Silber ging an Meryem Cevic, Johanna Düll, Laurin Fuchs, Emelie Heußlein, Freyja Kohlhepp, Marie Spengler, Sophie Stark, Luca Vidovic und Aaliyah Wagner. Mit dem Bronze-Abzeichen wurden Celina Bamberger, Finn Bundschuh, Gregor Köhler, Rico Ochs und Elena Schwinn ausgezeichnet. Bild: FC Külsheim

