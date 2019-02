Sportabzeichen für 217 erfolgreiche Schüler

Külsheim.217 Schüler der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule erhielten am Dienstag das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold. Die Aktion erfolgte in bewährter Kooperation mit der Leichtathletik-Abteilung des FC Külsheim.

Jutta Hellmuth, Sportabzeichenbeauftragte im Sportkreis Tauberbischofsheim, betonte, dass eine erfolgreiche Teilnahme sowohl schön für den Augenblick wie auch sinnvoll für das weitere Leben sei. Stefanie Kölpin von der FC-Leichtathletik-Abteilung ergänzte, das Deutsche Sportabzeichen sei ein Beitrag dazu, fit und gesund zu bleiben.

Lob für die Helfer

Hellmuth, Kölpin und Schulrektor Udo Müller überreichten die Urkunden und Abzeichen an die schüler. Julia Schindler von der Pater-Alois-Grimm-Schule würdigte den Einsatz der Sportabzeichenbeauftragten ebenso wie jenen der vielen FC-Helfer beim jährlichen Sportabzeichentag.

Folgende Kinder und Jugendliche wurden mit einem Sportabzeichen ausgezeichnet (in Klammern die jeweilige Anzahl der Wiederholungen):

Bronze: Lisa Adelmann, Ghazi und Hasan Altaameh, Yazan Altayasna, Soley Breuer, Hannes Dietz, Pia Eisenhauer, Jule Goldschmitt, Alisia Grimm, Tabea Haubelt, Annika Heringer, Nevio Hildenbrand, Inga Hüllen, Lorenz Köhler, Justin Quindt, Alissa Reitmeier, Fabio Russo, Marie Spengler, Nico Tobisch, Sopie Weber, Emilia Weimann, Alija-Maria Weise sowie , Neo Zarneckow. – La Toja-Belle Aumiller, Jasmin Baar, Dominik Böhrer, Silas Busch, Mergim Buzhala, Abygail Eichner, Franka Fast, Elias Hofmann, Luca Kraft, Niklas Martin, Max Retzmann, Collin Rilk, Dalina Schäth, Silvio Suttner, Colin Ungar, Aaliyah Wagner und Lena Walzenbach (2).

Lara Adelmann, Jonas Bundschuh, Jule Ederer, Jessica Engel, Robin Hammrich, Freyja Kohlhepp, Kai Müller, Caitlin Schander, Elena Schwinn, Jeremiah Sellam, Ben Spiesberger und Alia Walzenbach (3). – Lukas Bühlmann, Salome Christ, Annika Friedmann, Jessica Geis, Svenja Haibt, Lukas Hefner, Vanessa Hefner, Michael Knaub, Lukas Kupfer, Naomi Landkammer, Maxim Schleger, Yannik Schmitt, Tom Schuck, Alina Steigerwald, Sophia Thomas, Milena Ungar und Michelle Volk (4).

Julian Böhrer, Leon Dambach, Marlon Kraxner, Antonia Ries, Lina Spengler und Emma Wohlfarth (5). – Zoe Jodlowski, Lena Kremer, Sebastian Seifert, Lena Thum sowie und Michelle Wundersee (6). – , Jonas Imhof und Antonia Pahl (7). – Luca Fuchs (9).

Silber: Omar Abdo, Hamza Altaayasnah, Dustyn Gohr, Julius Hamann, Emelie Heußlein, Lennart Heußlein, Karam Khader Tawfik, Levina Koch, Gregor Köhler, Daniel Mark, Sven Müller, Luca Obermann, Robin Ochs, Vanessa Pobric und Celine Stöcklein. – Emily Abel, Alex Biedermann, Lucy Flicker, Silas-Laurin Geier, David Groth, Damien Hoffschwelle, Hanna Hussain, Noor Khader Tawfik, Kilian Lotz, Madeline Mittmann, Rico Ochs, Vincenz Pahl, Ondine Renschler, Peer Rosha und Constantin Veltin (2).

Nick Amend, Finn Bundschuh, Julian Gegenwarth, Lars Götzinger, Niklas Kugler, Michelle Mittmann, Alicia Trautmann und Maurice Wüst (3). – Marie Brenneisen, Jannis Häfner, Monika Künzig-May, Leonie Reinhart, Marie Trauth, Jonas Weis und Luca Zeller (4). – Johanna Dia, Laurin Fuchs, Tom Götz, Jule Hellmuth und Luca Steinam (5).

Sena Eldekci, Vanessa Lauer, Hannah Nohe und Kira Segner (6). – Moritz Bohn, Matteo Hanselmann, Simon Stang sowie Julia Thum (7). – Oskar Bohnet sowie Shakira Hildenbrand (8). – Laura Pajonk (9).

Gold: Dascha Albrecht, Sueda Cevic, Lucia Fanelli, Jolina Fecher, Tian Geier, Bastian Hepp, Marcel Roth, Philipp Schäfer, Emiliy Schirmacher, Anna Stemmer, Milena Trauth, Karolina Ulrich und Lilly-Rose Weise. – Maike Friedmann, Noah Hübler, David Knaub, Hannah Mildenberger, Rebecca Schlör, Mathias Semel, Aileen Ulrich, Hannes Ulrich und Sarah Winkelmann (2).

Lea Dammann, Sinja Ditscheid, Jonas Dosch, Johanna Düll, Sophia Paul, Sarah Salmann, Lisa Schäfer und Marie Stemmler (3). – Celina Geis, Anja Häffner, Tim Hartmann, Manuel Köhler, Sarah Krank und Luca Schwarz (4). – Felicitas Bach, Simon Bundschuh, Emin Feldmann, Flora Füger, Robin Henn und Justin Schmitt (5). – Noemi Clottey, Sidney Grohs und Michelle Völk (6). – Leja Fuchs und Lee-Ann Matte (7). – Finn Segner (8). fc

