Stadt rechnet mit Einsparungen

Anzeige

Külsheim.Momentan entsteht in Külsheims kleinstem Stadtteil Steinfurt ein Nahwärmenetz. Der Gemeinderat entschied sich am Montag einstimmig für den Anschluss zweier städtischer Gebäude in der Ortschaft an das Netz.

Wie Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt erläuterte, habe die r Bioenergie Erbacher GmbH in Steinfurt 17 Anschlussteilnehmer gewinnen können. Die Konditionen für den Anschluss seien sehr attraktiv. Die Stadt Külsheim könne vor Ort das Gemeindezentrum und Feuerwehrhaus an das Netz anschließen.

Nach Aussage der Stadtkämmerin ist die Heizung im Gemeindezentrum über 30 Jahre alt. Sie könne jederzeit kaputt gehen, so geiger-Schmitt. Eine neue Heizung würde etwa 20 000 Euro kosten.