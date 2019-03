Stadtsanierung bei Rundgang erläutert

Külsheim.Die Wahlkampftour von Bürgermeister Thomas Schreglmann fand jetzt in der Kernstadt ihren Abschluss. Vom Kandidaten ging uns hierzu dieser Bericht zu.

Zum Ortsrundgang traf man sich am Wahrzeichen der Stadt, dem Dreischalenbrunnen, ein. Die Strecke führte die Gruppe einmal im Kreis durch die komplette Külsheimer Altstadt von der Hauptstraße in den Mühlweg, hinab in den Boxhagel, am alten Rathaus vorbei hinauf zum Kulturhof und über die Obertorgasse und die sanierte Bergstraße wieder zurück an den Dreischalenbrunnen ins Gasthaus „Zur Rose“.

Markante Punkte besichtigt

Unterwegs besichtigte man einige markante Punkte in der Altstadt, an denen man die erfolgreich verlaufende Stadtsanierung in den vergangenen Jahren ablesen kann. So entstanden durch diverse Abbrüche neue Mehrfamilienwohnhäuser in der Rathaus- und in Bergstraße und neue Wohnhäuser in der Hauptstraße oder am Weedbrunnen. Neben den Neubauten wurden im Rahmen der Stadtsanierung auch viele Gebäudesanierungen gefördert.

Insbesondere das sanierte ehemalige Feuerwehrgerätehaus und auch die neu gestaltete Brunnenanlage am Ende der Rathausstraße wurden positiv zur Kenntnis genommen.

Vorstellbar wäre, die Aufenthaltsqualität an der Brunnenanlage durch die Aufstellung von Außenbereichs-Fitnessgeräten, insbesondere für Senioren, weiter zu verbessern. Diese Entwicklung ist in den Großstädten bereits seit Jahren steigend.

Aus der Bevölkerung wurde außerdem der Wunsch geäußert, in den nächsten Jahren auch den Fußweg vom Boxhagel hoch zum Schloss zu sanieren.

Während des weiteren Rundgangs erläuterte Bürgermeister Schreglmann die Rahmenbedingungen des laufenden Sanierungsgebiets „Stadtkern IV“, welches definitiv 2020 auslaufen wird.

Die Stadt möchte deshalb die Gelegenheit nutzen und im laufenden Jahr noch einige Gebäudeabbrüche durchführen, zumal es verbindliche Anfragen und schon Baugenehmigungen für Neubauten in der Altstadt gebe. So soll jetzt in der Rathausstraße eine Wohnanlage mit acht Wohneinheiten, am Kulturhof ein Objekt mit sechs Einheiten und am alten Rathaus ein Wohnhaus mit vier bis fünf Wohneinheiten entstehen.

Beim anschließenden Bürgergespräch gab Bürgermeister Thomas Schreglmann einen Rückblick auf die vergangenen acht Jahre und einen Ausblick auf die Aufgaben und Herausforderungen, die in den nächsten Jahren in Külsheim und in den Ortsteilen zu bewältigen sind.

Von den Bürgern wurde angeregt, dass die Kommune verstärkt Kontrollen zur Hundesteuer durchführt, und es wurde der Wunsch geäußert, weitere Flächen für den Naturschutz zur Verfügung zu stellen, um somit dem Arten- und Insektenrückgang in Deutschland entgegenzuwirken.

