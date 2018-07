Stärkung für neuen Lebensabschnitt

Anzeige

Jeder habe schon die innere Regung gemerkt, so der Domkapitular, wenn es zu entscheiden gelte, mit anderen mit zu lästern oder freundlich zu bleiben. Je mehr der Geist Gottes wirken dürfe hin zum Guten, desto heller werde es. Dann gingen im Inneren Fenster auf, ansonsten herrsche eben dicke Luft.

Im Innern wirken lassen

Es gehe bei Christen darum, den Heiligen Geist im Inneren wirken zu lassen, so Weil. Er unterstrich: „Das geht nur, wenn wir mitwirken.“ Die Firmung gebe in einem neuen Lebensabschnitt eine neue Stärkung. Der Domkapitular meinte an die Jugendlichen gerichtet: „Du fühlst dich wohl in der Familie, da kannst du aber nicht immer bleiben.“ Zur Taufe seien die meisten getragen worden und andere hätten für sie gesprochen. Nun stünden die Jugendlichen am Übergang in die Welt der Erwachsenen, und hier gebe der Heilige Geist eine Stärkung mit auf den Weg. Dies gelte es, mit Worten zu bekennen, so Weil, wenn aus Jugendlichen Erwachsene werden. Gott sage, „ich stärke dich, gebe dir Kraft“. Dieses Angebot sei entscheidend, genauso wichtig sei es, dieses Angebot anzunehmen. Der Heilige Geist brauche dieses „Ja“, um wirken zu können. Der Domkapitular appellierte: „Sagt heute auch innerlich Ja“, und „ich will mit dieser Kraft leben“. Denn werde das Leben tief und stark.

Die Feier der Firmung begann mit dem Tauf- und Glaubensbekenntnis der Gemeinde. Es folgte die Bitte, den jungen Christen den Heiligen Geist als Beistand zu senden, den Geist der Weisheit und der Einsicht, den Geist des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht.

Kraft des Heiligen Geistes

Die Firmanden traten einzeln und begleitet von ihren Paten vor den Firmspender und nannten den Vornamen. Der Domkapitular sprach mit den Jugendlichen über deren Schutzpatron. Der Pate legte die rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings. Der Firmspender salbte mit Chrisam, sagte: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“, was der Neugefirmte mit „Amen“ beantwortete. Der Firmspender fügte den Friedensgruß „Der Friede sei mit dir“ an.

Durch die Handauflegung rief der Domkapitular die Kraft des Heiligen Geistes herab, damit wurde der Firmling unter die Obhut des Geistes Gottes gestellt. Die Salbung mit Chrisam (Olivenöl und Balsam) ist seit alters her ein Zeichen für die Mitteilung des Heiligen Geistes. Dieses besondere Öl wird für die ganze Diözese in der Karwoche im Freiburger Münster geweiht. Das Kreuzzeichen besiegelt, erinnert an die Erlösung durch Jesus Christus, wird also zu einem Zeichen der Hoffnung. Der Friedensgruß erinnert an den Ostergruß Christi an seine Jünger.

Nach dem Gottesdienst trafen sich alle zu einem Stehempfang vor der Pfarrscheune, verbunden mit der Möglichkeit zur persönlichen Begegnung mit Domkapitular Thorsten Weil. Jener hatte sich die nötige Zeit genommen und ging auf die Menschen zu. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018