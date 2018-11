Start in närrische Kampagne

Külsheim.Am gestrigen 11.11. war es um 11.11 Uhr endlich soweit. Sekundengenau knallten im Alten Rathaus in Külsheim am Sonntagvormittag die ersten Korken, um die närrische Zeit entsprechend schwungvoll zu begrüßen. In dem einsetzenden Trubel stellte die Fastnachtsgesellschaft Külsheimer Brunnenputzer das neue Prinzenpaar vor. Es sind Prinzessin Sandra II. „vom hohen Ross“ (Sandra Pahl) und Prinz Michel I. „vom Gänsberch“ (Michael Wollny).

Die Veranstaltung war ursprünglich am Narrenbrunnen geplant. Der morgendliche Regen machte indes eine Änderung sinnvoll. So traf sich die närrische Schar eben einige Meter weiter im Alten Rathaus, wo der Musikverein Külsheim munter aufspielte und auch das erste dreifache „Brunnenputzer – Äiwi voul“ erklang.

Präsident Alexander Difloé dichtete, man habe sich 271 Tage lang nicht getraut, im Kostüm auf die Straße zu gehen, „für Fastnachter ein einziges Grauen“. Nun jedoch hätten die Brunnenputzer wieder „Feuer frei“. Das bisherige Prinzenpaar Prinzessin Clarissa I. „von der Rue de la Wutz“ und Prinz Tobi I. „der mit dem Holz tanzt“ wurde vom Präsidenten und dem acht Mann starken Elferrat mit reichlich Worten des Dankes verabschiedet.

Der besonders spannende Augenblick, wer denn neues Prinzenpaar wird, war da nur noch Momente entfernt.

Die Prinzengarde geleitete das neue Prinzenpaar zur begeistert klatschenden Gefolgschaft ins Alte Rathaus. Die Hoheiten stellten sich dem lauschenden Volk in gereimter Form vor, übernahmen mit Zepter und Regiment die Insignien der närrischen Herrschaft.

Zwei der Höhepunkte der Kampagne werden die beiden Prunksitzungen sein, die am Freitag, 25. Januar, sowie am Samstag, 26. Januar, stattfinden. hpw

