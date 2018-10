Stets das Wohl der Gäste im Blick

Eine wichtiger Treffpunkt im Ort: Der Landgasthof „Grüner Baum“ besteht seit 130 Jahren. Zum runden Geburtstag wurde der neue Wintergarten eröffnet.

Steinfurt. Der Landgasthof „Grüner Baum“ in Steinfurt kann momentan gleich doppelt feiern. Zum einen steht das Jubiläum „130 Jahre des Bestehens“ an, zum anderen die Neueröffnung des Wintergartens. Ein offizieller Teil und ein Abend für die Öffentlichkeit würdigten die besonderen Anlässe wohl auf unterschiedliche, im Ergebnis jedoch auf erfolgreiche Art und Weise.

Zum kleinen Festakt hieß der langjährige Betriebsinhaber Otto Bundschuh vornehmlich Ge-schäftspartner sowie Vertreter der Gemeinderäte und der Verwaltung willkommen. Er ging auf verschiedene Aspekte der Historie des „Grünen Baums“ ein. Am 16. Februar 1888 habe Michael Dosch die Erlaubnis bekommen, vor Ort eine Schankwirtschaft zu betreiben. Damals sei neben der Gaststätte auch noch Landwirtschaft betrieben worden, zudem war die Poststelle in der Wirtschaft untergebracht.

Bundschuh ging auf die zu seiner Zeit einsetzende Entwicklung des „Grünen Baums“ ein, der bis vor 40 Jahren zirka 40 Sitzplätze gehabt habe. Dann sei das Lokal um- und die Kaminstube angebaut worden. 1981 sei der erste Biergarten hinzugekommen, 1989 die ersten Fremdenzimmer mit einer Erweiterung anno 2000 auf 18 Zimmer. Im letzten Jahr habe sein Sohn Thomas den Betrieb übernommen, freute sich Otto Bundschuh.

Thomas Bundschuh ging auf die Entstehungsgeschichte des modernen neuen Anbaus ein, der während der Hauptsaison im Sommer realisiert worden sei. So könne draußen das schöne Wetter genossen werden, drinnen die besondere Atmosphäre des Wintergartens. Verschiedene Überlegungen hätten zu dem jetzigen Zustand geführt, der Wintergarten laufe wunderbar über in den Gastraum. Thomas Bundschuh dankte allen, die an der Umsetzung mitgewirkt hatten, speziell seiner Frau Violetta, den Mitarbeitern und natürlich seinem Vater Otto, „es hat gut funktioniert“.

Bürgermeister Thomas Schreglmann gratulierte namens der Stadt und der Gemeinderäte, wünschte „Alles Gute“. Er fasste die 130 Jahre Geschichte des „Grünen Baumes“ so zusammen: „Es ist immer wieder was passiert.“ Nun sei die junge Generation am Zuge. Schreglmann meinte, Otto Bundschuh sei sicherlich glücklich, wenn seine Gedanken so weitergetragen werden. Der Bürgermeister stellte fest, dass es immer immer weniger Gastronomie im ländlichen Raum gebe. Deshalb sei er besonders „froh, euch zu haben“, zumal auch kräftig investiert worden sei. Pfarrer Andreas Lang sprach einige gedankenvolle Worte und erbat den Segen für die Räume, in denen im Dienste der Gäste gearbeitet werde. In dieser schönen Steinfurter Gaststätte mit dem prächtigen Ambiente könne man sich wohlfühlen und genießen. Der Pfarrer segnete die Räume und übergab einen gerahmten Sinnspruch.

Die Feuershow mit „Flamazing“ beeindruckte besonders stark. Am zweiten „Feiertag“ war der „Grüne Baum“ in Steinfurt für über 200 Menschen der Treffpunkt zum Mitfeiern. Man freute sich über die nochmalige Feuershow. Thomas Bundschuh würdigte all jene öffentlich, denen er besonders viel verdanke. Musik mit den „Capris“ und der viel beklatschter Auftritt der bekannten Sängerin „Liane“ sorgten für beste Stimmung und gaben dem Jubiläumsabend ein besonderes Flair. Die Gäste verabschiedeten allesamt mit „es war ein wunderbarer Abend“ oder Ähnlichem. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018