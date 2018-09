Stets durch Qualität und die gute Beratung überzeugt

Külsheim.Das Reisebüro „tauber-franken-tourist“ in Külsheim besteht seit 25 Jahren. Das wurde am Samstag wie bei einem „kleinen Markt“ inmitten der Brunnenstadt gefeiert.

Unternehmensinhaber Thomas Segner stellte dabei fest: „Heute ist ein Tag zum Feiern und auch ein Tag des Dankes an die Kunden.“ Diesen richtete er außerdem an alle, die zur Gestaltung der Feier beitrugen.

Der Redner ging zurück auf die Zeit vor 25 Jahren, als Kurt Segner aus Hundheim das Reisebüro eröffnete. 1995 sei der Umzug in die Spitalstraße in Külsheim erfolgt. 1997 sei er selbst erstmals auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren und habe eine einschlägige Ausbildung begonnen. 2006 übernahm er von Kurt Segner das Reisebüro.

Weiter lobte Thomas Segner die langjährige Reisebüro-Mitarbeiterin Gabi Preissler und überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte, die Entscheidung im Jahr 1993 sei eine mutige gewesen. Das Reisebüro habe sich immer durch Qualität ausgezeichnet. Die vergangenen 25 Jahren seien sehr spannend gewesen, auch durch die Internetwelle bei Reisebuchungen. Letztendlich habe sich das Reisebüro durch exzellente Beratung durchgesetzt. Dessen Mitarbeiter wüssten, was der Kunde wolle. Der Kunde erhalte wunderbare Reisen zu exzellenten Konditionen. „Macht so weiter“, sagte Schreglmann und gratulierte namens der Stadt und des Gemeinderats.

Vorsitzender Hubert Seitz überbrachte die Glückwünsche des Gewerbe- und Verkehrsvereins.

Kurt Segner stellte fest, er sehe viele Wegbegleiter der vergangenen 25 Jahre. Dann erzählte er lebhaft, wie er zwei Jahrzehnte vor der Reisebüro-Gründung auf die Idee gekommen war, Busreisen nach West- und Ostberlin zu organisieren. Dies habe er in der Folgezeit vielfach getan, erst in seiner Freizeit, danach gewerblich. Die erste organisierte Kreuzfahrt sei mit der „La Palma“ erfolgt. Damals sei es bei Kreuzfahrten immer wie in einer großen Familie gewesen. Er habe sich jedes Schiff vorher angeschaut, ehe dieses den Kunden angeboten worden sei.

Im Reisebüro in der Spitalstraße habe er gleich gute Mitarbeiter einstellen können, blickte Segner erfreut zurück. Ziel der ersten großen Fahrt sei die Türkei gewesen, „eine Woche Rundreise, eine Woche Istanbul“. Abschließend sagte der Redner „vielen Dank an alle“ und meinte, wenn jemand im Reisebüro buche, bleibe das Geld in der Region.

Zur Feier des Tages gab es im Alten Rathaus Vorträge zur Jubiläumsfahrt von „MSC Kreuzfahrten“, die Multimedia-Präsentation „100 Tage Chile“ sowie die Präsentation „Jubiläumsreise Ghana“. Interessierte konnten sich zudem an Infoständen der Reisepartner beraten lassen oder an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Thomas Segner resümierte abends, es sei ein gelungenes Fest gewesen. Vor allem habe ihn die große Resonanz gefreut. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018