Stimmungsvolle und berührende Weisen

Mit wunderschönen Liedern und Musikstücken stimmten der Frauenchor, Männergesangverein und die Musikkapelle Steinbach sowie die Alphornbläser Neunkirchen auf Weihnachten ein.

Steinbach. Das Weihnachtskonzert am späten Sonntagnachmittag in der voll besetzten Steinbacher Kirche St. Peter und Paul stimmte die vielen Zuhörer auf die kurz danach anstehenden Festtage in wunderbarer Weise ein. In einer bunten Folge spielten und sangen der Frauenchor, die Musikkapelle und der Männergesangverein Frohsinn, alle aus Steinbach, sowie die Alphornbläsern aus dem nahen Neunkirchen. Das Programm und die Leistungen erhielten viel Beifall.

Paul Häfner (Vorsitzender des Männergesangvereins Steinbach), der das gemeinsame Konzert moderierte, sagte bei der Begrüßung, es sei nun Zeit, sich zu besinnen, den Alltag zu entschleunigen und zur Ruhe zu kommen.

Die Alphornbläser des Vereins Edelweiß zeigten ihre Kunst ebenso wie die anderen Interpreten unter einem Adventskranz, auf dem die vier Kerzen leuchteten. Sie intonierten zuerst „Otterhofklänge“ in Erinnerung an einen Hof, der zu Steinbach gehört. Die fünf Musiker spielten mit „Uff der Schafweide“ und „50 Jahre Alphorn-Vereinigung“ weiterhin eher ungewohnte Klänge, sich aber gleichzeitig in die Herzen der Zuhörer.

Die Steinbacher Musikkapelle (Leitung Albrecht Schüssler) ließ danach „Pachelbel’s Canon“ ertönen, ehe der Männergesangverein (Leitung Eva Wiesmann) musikalisch fortsetzte. Man hörte mit „Stehet still und lauscht ein wenig“ eine Melodie aus Oberfranken, „Weihnachtsglocken“ und „In nächt‘ger Stille“. In Französisch und dann auf Englisch sang der Frauenchor (Leitung Eva Wiesmann) „Sieh auf deinen Weg“ und „Who has seen the wind“.

Voller Intensität

Die Beiträge im ersten Teil wie auch jene, die danach folgten, schufen mit individueller Intensität und zugleich großer Gesamtwirkung lächelnde Gesichter. Sie erzeugten in einem breiten Spektrum der Darbietungen, abwechslungsreich, beeindruckend und besinnlich zugleich, gewissermaßen sphärische Wirkung, ein Hineinschweben in Richtung Weihnachten. In diversen Wortbeiträgen sprachen Relindes Benz, Ilse Hock, Evi Münkel und Paul Häfner besinnliche Texte und Gedanken.

Die Musikkapelle setzte den Reigen weihnachtlicher Lieder fort mit „Mary‘s Boy Child“ und „O little town of Bethlehem“, einem wunderbaren Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert. Danach traten der Frauenchor und der Männergesangverein gemeinsam auf mit „Horch wie hell die Glocken klingen“, einem sakrales Lied aus England.

„Happy Christmas“ war dann wieder ein Stück für die Musikkapelle, bevor der Frauenchor mit dem französischen Weihnachtslied „Engel haben Himmelslieder“, mit „Süßer die Glocken“ sowie „Still a Bach Christmas“ reine und klanglich ausgewogene Frauenstimmen erklingen ließen. Auf eine andere Art kraftvoll agierte der Männergesangverein mit „Weihnachtszauber“, „Weihnacht für alle Herzen“ sowie „Des deutschen Seemanns Weihnachten“. Die stimmungsvollen und berührenden Lobgesänge, egal, ob gesanglicher oder instrumenteller Herkunft, wurden mit musikalischem Können und klanglicher Geschlossenheit abwechslungsreich dargeboten. Die Ensembles gestalteten die jeweiligen Stücke mit allen Stimmen gleichermaßen variantenreich wie sicher.

Kulturelle Arbeit

Noch einmal taten sich Männergesangverein und Frauenchor zusammen, stimmten als großer Klangkörper „Weihnacht, frohe Weihnacht“ aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an. Die Musikkapelle spielte das Kirchenlied „We Wish You A Merry Christmas“ und mit „Friede den Menschen auf Erden“ ein Potpourri an bekannten Weihnachtsliedern. Häfner dankte allen, die zum Gelingen des Konzerts ihren Anteil beigetragen haben. Das Weihnachtskonzert zeigte deutlich, wie meist im Stillen, jedoch mit viel Engagement, kulturelle Arbeit geleistet, dann in der Öffentlichkeit präsentiert wird und dabei prächtig nach außen strahlt. Die Besucher sahen sich unversehens mitten in die anstehenden weihnachtlichen Tage begleitet. Abschließend sangen/spielten alle Anwesenden gemeinsam der Tradition gemäß „O du fröhliche“. Beim Herausgehen geleistete Spenden kommen dem örtlichen Kindergarten, der Kirche und dem Liedgut der mitwirkenden Vereine zu Gute. Im Anschluss traf man sich in großer Zahl im und am nahen Gemeindezentrum, wo der örtliche Motorradclub Punsch, Glühwein und heiße Würste vorbereitet hatte.

