Straßen glichen strömenden Flüssen

Mit schwerem Gerät schafften die Helfer die Hagelkörner aus einer Tiefgarage. © Beringer/Schander

Land unter hieß es in Külsheim während eines Unwetters am Sonntag. In zwei Schüben fluteten Regen und Hagel die Kommune, in der Spitze mit 95 bis 120 Litern pro Quadratmeter.

Külsheim. Vom Unwetter betroffen war ausschließlich die Külsheimer Kernstadt. Das Wasser-Hagel-Gemisch lief in Sturzbächen in zahlreiche Keller, Garagen und Wohnungen. Wie Heiko Wolpert, Stadtkommandant der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4759 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018