Tätowieren für den guten Zweck

Aktion seit vier Jahren

Die Veranstaltungsreihe, welche nun bereits im vierten Jahr stattfinde, so Jacky, habe er zusammen mit einem Mitstreiter begründet. Dessen Hund sei gestorben und „die Gefühle waren extrem“. Man habe sich intensiv unterhalten und gemeinsam beschlossen, etwas für den Tierschutz zu machen. So erreichen die Spenden des Samstags jeweils hälftig den „Tierschutzverein Tauberbischofsheim und Umgebung“ sowie den Gnadenhof Westerwald.

Die meisten Kunden kommen mit klaren Vorstellungen, welches Wunsch-Tattoo sie sich stechen las-sen wollen. Auf dieser Grundlage nimmt die Beratung einen zentralen Platz ein. Vera erläutert, beim Stechen eines Tattoos gebe es große Unterschiede. Diese bezögen sich unter anderem auf den Hauttyp, auf die Stelle, wo das Tattoo gemacht wird, oder darauf, was die Haut an dieser Stelle bereits mitgemacht habe.

Bei der Tätowiererin sind gerade eine Mutter und ihr Sohn. Der Sohn wollte schon immer dein Tattoo und hatte praktischerweise von der Veranstaltung gelesen. Beide wählen das gleiche Tattoo, das Zeichen für „Mutter und Kind“, es ist ein keltisches Zeichen. Vera sagt, es gebe Zeichen aus allen Bereichen und aus allen Kulturen. Natürlich wisse sie über deren Bedeutung und könne Kunden informieren.

Insgesamt sind am Samstag etwa gleich viele Frauen wie Männer in das Külsheimer Tattoo-Studio gekommen. Evi kommt aus einer Nachbargemeinde. Sie wählt das Zeichen der Unendlichkeit zusammen mit der „Krebs“-Schleife in der „Farbe Lavendel“, welche für Krebs allgemein steht. Es ist ihr erstes Tattoo, „alles für die Mama“, denn diese ist schwer erkrankt. Sie lobt die Aktion zum einen, weil es überhaupt gemacht wird, und zum anderen weil es einen guten Zweck fördert.

Auch Sandra findet, die Veranstaltung sei eine tolle Sache. Denn die Tätowierer engagierten sich für den Tierschutz, stellten Material, Farbe und Nadeln zur Verfügung. Sandra sagt, „ich liebe Tiere und ich habe viele Tiere“, und lässt sich einen Stern machen. Beatrix hatte vor Jahren einen Hund vom Tierschutzverein Tauberbischofsheim geholt, das Tier ist leider inzwischen gestorben. Beatrix lässt das Tier als 3D-Pfote verewigen.

Tanja kommt vom Tauberbischofsheimer Tierschutzverein. Auch sie unterstützt diese Aktion und sie sieht die Veranstaltung als Anlass, sich ein kleines (drittes) Tattoo machen zu lassen. Das Motiv wird eine Tierpfote und ein Herz im Zeichen der Unendlichkeit. Tanja betont, „wir freuen uns sehr über die Spende“.

Fünf Tätowierer am Werk

In Külsheim waren fünf Tätowierer aus ganz Deutschland zugange, aus einer großen Familie. Den ganzen Tag über ist im und am Tattoo-Studio ein Kommen, Bleiben und Gehen. Für ihre neuen Tätowierungen haben 47 Kunden insgesamt 3410 Euro gespendet. Hinzu kommt ein dreistelliger Betrag aus der Kasse für Kuchen und Getränke in die große Spendenbox. Klaus, der vor Ort natürlich auch selbst tätowiert hat, zog dieses Fazit: „Es war ein super toller Tag mit tollen Menschen und Kollegen. Da geht was für den Tierschutz.“

Jacky ergänzt: „Tierschutz wird bei uns groß geschrieben. Und wir wollen das im nächsten Jahr wiederholen.“ Man wolle weitermachen unter dem Motto „jeder Cent zählt“ denn der Tierschutz und seine Vereine lebten nur von Spenden. Also wird es eine ähnliche Veranstaltung in Külsheim auch 2019 geben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018