Tanzen bei „SWR1 Disco“

Külsheim.Alle, die gern tanzen, sind am Samstag, 21. April, ab 21 Uhr bei der „SWR1 Disco“ in der Külsheimer Festhalle richtig. Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, ist die Veranstaltung um „eine ganz zwanglose Angelegenheit“ ohne Kleiderordnung und Altersgrenze. Der Eintritt ist frei. SWR1-DJ Maik Schieber spielt Rock- und Pop-Hits aus fünf Jahrzehnten. Der Chefanimateur liefert sich auch einmal mit seinen Gästen einen Wettkampf im Luftgitarre-Spielen oder im Freestyle-Tanz. Dazu gibt es ein Gewinnspiel, tolle Lichteffekte und einen prima Sound. Einlass ist ab 20 Uhr. Bild: Christian Witt