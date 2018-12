Totalschaden

Külsheim.Zwei total beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag etwa um 21.30 Uhr an der Einmündung am Zigeunerstock ereignet hat. Ein 68-Jähriger befuhr aus Richtung Külsheim die Landstraße und wollte nach links in Richtung Steinfurt abbiegen. Zeitgleich fuhren jedoch aus Steinfurt zwei weitere Wagen heran. Da das vordere dieser Fahrzeuge den Blinker nach rechts setzte, bog der 68-Jährige ohne anzuhalten in die Einmündung ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt des zweiten, hinteren Mercedes. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der Autos. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018