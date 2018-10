Trinkwasser ist wieder einwandfrei

Külsheim.Das Trinkwasser im Stadtgebiet und den Gemeinden Hundheim, Steinfurt, Eiersheim, Steinbach, Uissigheim und Tiefental kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Das wurde vom Landratsamt mitgeteilt. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, wurden nach umfangreichen Analysen und Kontrollen in der Wasseraufbereitung, den Hochbehältern und allen Stadtteilen am Wochenende durch den Wasserversorger und das beauftragte unabhängige Labor keine Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen des Trinkwassers festgestellt. Das Gesundheitsamt hat das am Freitag verhängte Abkochgebot aufgehoben. „Das Trinkwasser ist einwandfrei und kann bedenkenlos zur allgemeinen Nutzung verwendet werden“, betonen die Verantwortlichen.

