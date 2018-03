Trio ist seit 50 Jahren treu

Anzeige

Technischer Leiter André Nehmiz berichtete von den 34 Trainingsabenden im Schwimmbad, die regelmäßig mittwochs von 18 bis 21 Uhr stattfinden. An 159 Tagen leisteten die Rettungsschwimmer Schwimmbadaufsicht für die Stadt Külsheim. Sie sorgten damit für einen sicheren Badebetrieb. Insgesamt leistete die DLRG 2017 mit allen Helfern ehrenamtlich viele Stunden. Die Öffentlichkeit nahm das Kursangebot wie Anfängerschwimmen, Aquafitness und Babyschwimmen sehr gut an.

Die Jugendleiter Andreas Diefenthaler und Anna Adelmann informierten über Aktionen des Nachwuchses. Die Jugendlichen veranstalteten wieder ein Zeltlager auf der Werbacher Tauber-Insel. Sie nahmen an den Bezirks- und Landesmeisterschaften in Walldürn teil. Diefenthaler dankte den vielen jungen Ausbildern für ihr Engagement und dem Vorstand für die Zusammenarbeit. Abschließend kündigte er das Zeltlager vom 30. Mai bis 2. Juni auf der Tauber-Insel bei Werbach an.

Am Kassenbericht von Michaela Nehmiz hatten die Prüfer Carmen Grimm und Katja Schöpperle nichts zu beanstanden. Somit beantragte Grimm die Entlastung für die Kasse und des gesamten Vorstands.

Mitglieder geehrt

Reinhart freute sich über die vielen Ehrungen, die er zu übergeben hatte. Das Ehrenzeichen in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft ging an Karlotta Bohnet, Miriam Böhrer, Kai Firmbach, Kathrin Fleuchaus, Linus Götz, Jessica Grimm, Leonie Hildenbrand, Ingrid Höfert, Jannik Leis, Anette Lüdicke, Jacob Lüdicke, Maximilian Lüdicke, Joana Lurker, Leon Rudat, Lara Schreglmann, Harald Schwarz und Paul Wohlfarth.

Das Mitgliedsabzeichen in Silber für 25-jährige Treue nahmen Lena Armbruster, Manuel Armbruster, Marc Becker, Iris Beringer, Johanna Fessner, Kathrin Keppler, Barbara Kuhn, Corina Pahl und Clara Weber entgegen. Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Jürgen Duda das Ehrenzeichen in Silber. In Gold wurde es für 50-jährige Mitgliedschaft an Wolfram Düll, Friedrich Riedl und Doris Römisch verliehen.

Abschließend gab es einen Ausblick auf anstehende Termine. Am 15. April geht es mit der Jugend ins „Palm Beach“ nach Nürnberg. Weitere Termine sind Rettungswache am Breitenauer See, Zeltlager auf der Tauber-Insel, Schlauchbootrallye in Impfingen sowie die Teilnahme am Großen Markt und Weihnachtsmarkt. Jeden Mittwoch während der Schulzeit findet im Schwimmbad das Schwimmtraining statt. Außerdem wird dienstags, donnerstags, samstags und sonntags das Familienbad von den Rettungsschwimmern der DLRG Külsheim beaufsichtigt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018