Trio ließ sich bereits 100 Mal „anzapfen“

Zu Beginn informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann, das Landratsamt habe die Gesetzmäßigkeit der neuen Haushaltsplanung festgestellt. Zu befürworten sei, dass die Stadt bestrebt sei, Schulden abzubauen. Dennoch sei der Schuldenstand weiter über dem Landesdurchschnitt. Die Behörde habe moniert, dass der Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen immer noch nicht zufriedenstellend sei. Dieser sollte bei mindestens 80 Prozent liegen.

Der Bürgermeister ließ wissen, es gebe wieder Leben am ehemaligen Rewe-Markt. Denn dort solle ein Löwen-Markt entstehen. Die Eröffnung sei an der Külsheimer Frühjahrsmesse am 7. April. In der ersten Zeit sei jeden Samstag geöffnet.

Schreglmann sagte, die Firma Vodafone investiere in Külsheim. Das System werde an der Adresse „Zum Läger 1“ auf LTE erweitert.

Der Schultes berichtete kurz zu einem Arbeitseinsatz am Kindergarten Uissigheim, bei dem Gefahrenstellen beseitigt worden seien. Es gebe Gespräche mit der Kirche wegen einer möglichen Aufstellung von Spielgeräten.

Schreglmann verwies auf Unterstützung durch das „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“. Förderung gebe es für eine Maßnahme in Steinbach und für zwei in Uissigheim.

Der Rathauschef ging auf die eingetroffene Jahresstatistik des St.-Elisabeth-Vereins ein. Die Zahlen verdeutlichten die Tätigkeiten im Blauen Haus, wo die Gemeinschaftsräume mit Leben erfüllt würden. So habe es 99 Sprechtage mit Hunderten von Besuchern gegeben und sieben eigene Veranstaltungen. Im immer wichtiger werdenden Bereich der Nachbarschaftshilfe hätten 28 Mitarbeiter in 42 Haushalten 3745 Stunden geleistet. Der Fahrdienst mit drei Fahrzeugen werde gut angenommen, es seien mehr als 33 000 Kilometer zusammengekommen. Der Bürgerbus sei viel zu den Kindergärten unterwegs.

Schreglmann äußerte, in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim gebe es das Partnerkonzert für Külsheim am Sonntag, 11. August.

Jürgen Goldschmitt informierte über die Tagung des Gemeindewahlausschusses eine Woche zuvor. Thema sei die im April anstehende Bürgermeisterwahl gewesen. Goldschmitt unterstrich, die Unterlagen seien geprüft worden, einziger Bewerber sei Thomas Schreglmann.

Der Bürgermeister gab aus einer nichtöffentlichen Sitzung im Februar bekannt, Silke Grimm (Külsheim) besetze ab 1. April eine Halbtagsstelle in der Stadtkasse.

Bei den Anfragen verwies Jürgen Goldschmitt darauf, dass in Steinbach Plakate für eine Veranstaltung zu tief und zudem ungeschickt aufgehängt worden waren. Dies habe zu einer Verletzung geführt.

Theodora Ulrich erkundigte sich, wie die Pflege des „Biotops Königsgrund“ weiterlaufe, nachdem die Erstellungspflege beendet sei. Schreglmann verwies darauf, dass das Biotop eine städtische Fläche sei. Er beantwortete eine weitere Frage Ulrichs zur Vermarktung der Bauplätze in Steinbach mit „das läuft“.

Thomas Segner hinterfragte die Situation am Biotop in Hundheim. Der Bürgermeister meinte, dies sei beim Landschaftspflegeverband gemeldet und dort für 2020 eingeplant.

Annette Ries lobte, die Pater-Alois-Grimm-Schule sei verstärkt in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs, und fragte, ob in der dortigen Mensa auf Tellern serviert werden könne. Dies verneinte Schreglmann: „Wir müssten dann wohl andere Voraussetzungen schaffen“. Zum Thema „Umstellung auf fleischlos“ in der Mensa der Schule hätte er sich eine Absprache gewünscht.

Auf die Anfrage eines Bürgers, ob es im „Wochenendgebiet Rübenrain/Judenpfad“ eine dauerhafte Bewohnung, kam die Antwort: „Ist nicht angedacht“. hpw