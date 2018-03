Ulrike Kattinger 20 000. Spenderin

Anzeige

Külsheim.Mit einem Geschenkkorb ausgezeichnet wurde am Dienstag die 20 000. Blutspenderin in Külsheim. Neben diesem Jubiläum darf der DRK-Ortsverein Külsheim auf 60 Jahre Blutspendeaktionen zurückblicken.

1958 leitete Toni Grimm die erste Blutspende in Külsheim. Mit der Gründung des DRK-Ortsvereins Külsheim fand ab 1964 regelmäßig einmal jährlich eine Blutspendeaktion statt.

Seit 2009 verzeichnet das Deutsche Rote Kreuz in Külsheim jährlich rund 650 Spender an jeweils vier Spendeterminen. Trotz des zeitweise deutschlandweiten Mangels an Blutkonserven sind die Spenderzahlen in Külsheim stabil und steigen sogar leicht.