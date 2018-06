Unter reellen Bedingungen geübt

Anzeige

Külsheim.Um die realitätsnahe Ausbildung in Brandbekämpfung ging es bei den „H.O.T. Days 2018“ des Unternehmens I.F.R.T. („International Fire & Rescue Training“) im Külsheimer Gewerbepark II. Sechs Ausbilder aus den USA, ein Ausbilderteam aus Deutschland sowie zirka 50 örtliche Unterstützer boten den rund 150 Teilnehmern interessante Vorträge und praktische Trainingseinheiten.

Das viertägige Angebot wurde von Aktiven von Freiwilligen, Berufs- und Werksfeuerwehren aus Deutschland, den Niederlanden, aus Belgien, Luxemburg und Österreich genutzt. Erstmals gab es eine Vortragsreihe für Führungskräfte.

Wie es im Bericht der verantwortlichen weiter heißt, konnten die in den Workshops erlernten Techniken in komplexeren Übungen vertieft werden. Diese waren so realistisch wie möglich vorbereitet. Durch die Nutzung der Übungs-Container konnten verschiedene Fallbeispiele in Szene gesetzt werden.