Külsheim.Ein mit Stroh gefüllter, brennender Gitterwagen in einem ehemaligen Hasenschuppen in der Külsheimer Obertorgasse löste am Sonntag gegen 21.17 Uhr einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim aus. Auch die Polizei und das DRK waren vor Ort.

Ein Nachbar war durch den Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Erfolglos versuchten zunächst Anwohner, das Feuer zu löschen.

Die Külsheimer Wehr eilte mit drei Fahrzeugen und 26 Aktiven zum Schuppen. Stadtbrandmeister Heiko Wolpert begründete die Einsatzstärke mit der engen Bebauung in diesem Bereich direkt an der Stadtmauer. Bei Ankunft der Einsatzkräfte sei aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung in dem verwinkelten Scheunenkomplex das Ausmaß des Brands zunächst nicht absehbar gewesen.